Papa'dan ülkesi Arjantin'de 'dünyanın ilk trans mahallesi' projesine destek

Cremona, 40-70 yaşları arasındaki 12 trans kadına konaklama imkanı sunmak amacıyla manastıra ait bir arazide bir apartman kompleksi yaptırdı.

Arjantin basınının "dünyanın ilk trans mahallesi" diye nitelediği projeye, Papa da bir mektupla desteğini bildirdi.

'İsa'nın zamanında da cüzzamlılar böyle dışlanıyordu'

Rahibe Mónica Astorga Cremona Arjantin haber ajansı Telam'a yaptığı açıklamada, Papa'ya bir e-posta yazarak projeyi anlattığını ve Papa'dan da yanıt geldiğini söyledi.

Papa geçen hafta e-posta ile yolladığı mektubunda, "Sevgili Monica, ilahiyat okuluna gitmeyen ve teoloji çalışmayan Tanrı sana bunun karşılığını bol bol ödeyecektir. Sen ve kızların için dua ediyorum. Siz de benim için dua etmeyi unutmayın" diye yazdı.

Rahibe Cremona, geçmişte de trans kadınlar için yürüttüğü çalışmalara Papa Francesco'dan destek geldiğini anlattı.