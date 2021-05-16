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Papa'dan Filistin-İsrail açıklaması: Çocuklar dahil masumların ölmesi kabul edilemez

16 Mayıs 2021 18:06

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Orta Doğu'daki şiddetli silahlı çatışmanın, ölüm ve yıkım sarmalına dönüşme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, çocukların ölmesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Papa FranciscusPapaFilistinİsrailOrta Doğu
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