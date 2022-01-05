Papa'dan çocuk sahibi olmak yerine evcil hayvan edinenlere 'bencillik' suçlaması



Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, çocuk sahibi olmak yerine evcil hayvan edinenleri "bir tür bencillik" yapmakla suçladı.

Papa Francesco Vatikan'da her Çarşamba düzenlenen genel kabul töreninde yaptığı konuşmada, anne-baba olmayı reddetmenin "bizi küçülttüğünü ve insanlıktan uzaklaştırdığını" söyledi.

Dünya çapındaki 1.3 milyar Katolik'in ruhani lideri olan Papa "Medeniyetler bu şekilde yaşlanıyor ve insanlıktan mahrum kalıyor, çünkü babalık ve anneliğin getirdiği zenginlik kayboluyor" dedi.

"İnsanlar çocuk sahibi olmak istemiyor ya da sadece bir tane çocuk istiyor" diyen Papa, bunu "bir tür bencillik" diye niteledi ve şöyle devam etti:

"Çok sayıda çift istemedikleri için çocuk sahibi olmuyor ya da sadece bir tane çocuk yapıyor ama iki köpek, iki kedi alıyorlar. Köpekler ve kediler çocukların yerini alıyor."

Papa ayrıca çocuk sahibi olmak isteyen ama biyolojik nedenlerle olamayanlara da evlat edinmeleri tavsiyesinde bulundu. "Evet çocuk sahibi olmak bir risk, ister doğal yollarla ister evlat edinme yoluyla olsun her zaman bu risk var. Ama çocuk sahibi olmamak daha büyük bir risk" dedi.

Papa Francesco daha önce de evli çiftlerin çocuk sahibi olmamasını "trajedi" diye nitelemiş ve doğum oranlarının azalmasının bir "demografik kışa" yol açtığını söylemişti. Geçen haftaki bir konuşmasında bu demografik düşüşün "aileler, vatan ve gelecek" için bir tehdit yarattığı uyarısında bulunmuştu.

Papa'nın çocukların yerini evcil hayvanların almasından şikayet etmesi de bir ilk değil. İtalya'da yayımlanan Il Messaggero gazetesine 2014'te yaptığı bir açıklamada bunu bir "kültürel yozlaşma" diye tanımlamıştı.