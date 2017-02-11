Papa: Çocuk tacizini önlemek için 'duygusal olgunluk' şart

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Vatikan'daki yolsuzluk ve cinsel taciz skandallarıyla ilgili soruları yanıtlarken, cinsel taciz vakalarının önlenmesi için din adamlığı eğitimine "duygusal olgunluğu teyit edilen" kişilerin alınması gerektiğini söyledi.

Papa Francesco'nun Katolik tarikat liderleriyle geçen Kasım ayında yaptığı söyleşi, Cizvit tarikatının yayın organı Civilta Cattolica dergisinin bugün çıkan 4000. sayısında yayımlandı.

Taciz etmenin "bir hastalık" olduğunu öne süren dikkat çeken Papa, "Bu kabul etmezsek sorunu tam anlamıyla çözemeyiz. Bu yüzden, din adamlığı eğitimine aday olanların yeterli duygusal olgunluğa sahip olduğunun teyit edilmesine özen gösterilmelidir" dedi.

Yolsuzlukların önlenmesiyle ilgili bir soruya ise Papa, din adamlarının fakir olması gerektiğini söyleyerek yanıt verdi.

Papa, skandallar ve yapmak istediği reformlara karşı Kilise yönetiminde karşılaştığı direnişe rağmen huzurunu korumayı nasıl başardığını ise, "Vatikan'da yolsuzluk var. Fakat ben huzurluyum. Bir sorun olduğunda Aziz Yusuf'a bir mektup yazıyorum ve odamdaki heykelinin altına koyuyorum. (Aziz Yusuf) artık kağıtlarla dolu bir yatağın üzerinde uyuyor, bense bu sayede rahat uyuyorum" sözleriyle anlattı.