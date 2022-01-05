Papa, çocuk sahibi olmak yerine hayvan besleyen çiftleri eleştirdi: Bir tür bencillik

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, çocuk sahibi olmadan evcil hayvan besleyen çiftleri eleştirdi. Papa, bunun “bir tür bencillik” olduğunu söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Vatikan’da ebeveynlik üzerine konuşma yapan Papa Francesco, toplumda evcil hayvanların çocukların yerini almaya başladığını söyledi.

Papa “Bugün bir bencillik türü görüyoruz. Çocuk sahibi olmak istemeyen insanlar görüyoruz. Bazen bir çocukları oluyor sadece. Bunun yerine kedi ve köpek beslemeyi tercih ediyorlar. Bu insanları güldürebilir ama bir gerçek” dedi.

Papa şöyle devam etti: "Bu uygulama annelik ve babalığın reddidir, bizi azaltır, insanlığımızı elimizden alır"

Papa Francesco, biyolojik sebeplerle çocuk sahibi olamayanları da evlat edinmeye çağırdı.