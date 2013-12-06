Papa çocuk istismarına karşı komisyon kuruyor

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francisco'nun girişimiyle başlayan çocuk istismarını önleme girişimleri için, Boston Başpiskoposu Kardinal Sean O'Malley perşembe günü Vatikan'da yaptığı açıklamada, çocuk istismarına karşı kurulacak komisyon için en kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını ifade etti. Son yıllarda Katolik kiliselerinde ortaya çıkan çocuk istismarı vakaları üzerine harekete geçen Vatikan, komisyonla reşit olmayan çocukları korumayı ve cinsel istismara uğramış çocuklara ise din aracılığıyla yardım etmeyi planlıyor.

Papa'nın, komisyonun kurulması için Vatikan'ın sekiz kardinalden oluşan reform komisyonu ile görüşmeler yaptığı bildiriliyor. Reform Komisyonu henüz bir kaç ay önce kurulmuştu. Aralarında Münih Başpiskoposu Reinhard Marx'ın da bulunduğu sekiz kardinal, Katolik Kilisesi yönetimi ve Papalık Anayasası'nda reform yapılması üzerine danışmanlık görevi yürütüyor.

Son bir kaç yıldır dünyanın farklı yerlerindeki Katolik kiliselerine bağlı kuruluşlarda ortaya çıkan çocuk istismarı vakaları, büyük bir krize yol açmıştı. Papa Francisco, göreve geldiği mart ayında, çocuk istismarına karşı Kilise'nin çok daha sert yaptırımları olacağını açıklamıştı. Papa, geçen haziran ayında, çocuk pornosu içeriklerinin internetten temin edilmesinden, reşit olmayan çocukların cinsel istismarına kadar tüm suç vakalarının takibatı için bir genelge imzalamıştı.