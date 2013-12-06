T24 LogoT24 Logo
Dünya

Papa çocuk istismarına karşı komisyon kuruyor

Papa Francisco, çocuklara yönelik taciz vakalarının önlenebilmesi için bir komisyon kuruyor

06 Aralık 2013 09:19

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francisco'nun girişimiyle başlayan çocuk istismarını önleme girişimleri için, Boston Başpiskoposu Kardinal Sean O'Malley perşembe günü Vatikan'da yaptığı açıklamada, çocuk istismarına karşı kurulacak komisyon için en kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını ifade etti. Son yıllarda Katolik kiliselerinde ortaya çıkan çocuk istismarı vakaları üzerine harekete geçen Vatikan, komisyonla reşit olmayan çocukları korumayı ve cinsel istismara uğramış çocuklara ise din aracılığıyla yardım etmeyi planlıyor.

Papa'nın, komisyonun kurulması için Vatikan'ın sekiz kardinalden oluşan reform komisyonu ile görüşmeler yaptığı bildiriliyor. Reform Komisyonu henüz bir kaç ay önce kurulmuştu. Aralarında Münih Başpiskoposu Reinhard Marx'ın da bulunduğu sekiz kardinal, Katolik Kilisesi yönetimi ve Papalık Anayasası'nda reform yapılması üzerine danışmanlık görevi yürütüyor.

Son bir kaç yıldır dünyanın farklı yerlerindeki Katolik kiliselerine bağlı kuruluşlarda ortaya çıkan çocuk istismarı vakaları, büyük bir krize yol açmıştı. Papa Francisco, göreve geldiği mart ayında, çocuk istismarına karşı Kilise'nin çok daha sert yaptırımları olacağını açıklamıştı. Papa, geçen haziran ayında, çocuk pornosu içeriklerinin internetten temin edilmesinden, reşit olmayan çocukların cinsel istismarına kadar tüm suç vakalarının takibatı için bir genelge imzalamıştı.

ETİKETLER

papaçocuk istismarıçocuk pornosusavaş açıyorkomisyonpapa francisvatikankatolik kiliseleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24