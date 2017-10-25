Papa cenneti anlattı: Ne masalsı bir yer, ne de büyülü bir bahçe

Vatikan Şehir Devleti Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, cennetin ne masalsı ne de büyülü bir bahçe olduğunu belirtti. Papa, Hz. İsa’nın da sadece bir kez cenneti telaffuz ettiğini söyledi.

Vatikan’ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'ndaki halkla buluşmasında dini öğretilere ilişkin konuşan Papa Francis, 'Cennet, umudumuzun hedefi' başlığını işledi.

İtalya ile dünyanın birçok ülkesinden gelen binlerce kişiye hitap eden ve İncil’den alıntılar yapan Papa, İsa’nın cennet kelimesini sadece bir kez, çarmıha gerildiğinde bir suçluyla konuşması sırasında telaffuz ettiğine ve İncil'de sadece bundan bahsedilirken bu kelimeye yer verildiğine dikkat çekti.

“Cennet sonsuz aşktır”

Papa, Hz. İsa’nın, kendisiyle birlikte çarmıha gerilen ve oradaki diyaloglarından sonra tövbe eden iki hırsızdan biri olan (Aziz) Dismas’a verdiği bir cevapta cenneti ilk ve son kez ağzına aldığını söyleyerek, “Cennet masalsı bir yer değildir, hatta büyülü bir bahçe de değildir. Cennet, Tanrı ile kucaklaşmaktır, sonsuz aşktır ve oraya, bizim için çarmıhta ölen İsa sayesinde gireceğiz” ifadesini kullandı.

Papa, “Cennet, İsa’nın çarmıhtayken son kullandığı kelimelerden biriydi” dedi.