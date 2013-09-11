Papa: Boş manastırları mültecilere açalım

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, boş manastırların Kilise'nin işine yaramadığını, onları birer otele dönüştürmek ve para kazanma merkezi haline getirmek yerine, mültecilerin sığınabilecekleri yapılara dönüştürülmesini önerdi. Kendisinin de mensubu olduğu Cizvit tarikatının kontrolündeki Astalli mülteci merkezini ziyaret etti. Sadelikten yana olduğunu çok defa vurgulayan ve uygulamalarında da bunu ortaya koyan Papa, koruma aracı olmadan, sadece sivil mavi bir arabayla söz konusu merkeze geldi. Burada yaklaşık 1.5 saat kalarak yetkililerden bilgi alan ve oraya sığınanlarla yakından ilgilenen Papa, hamile bir kadının karnına dokunarak, onu ve bebeğini kutsadı.

Mültecilere hitaben bir de konuşma yapan Papa, şöyle dedi:

Farklılıklardan korkmamalıyız

"Çoğunuz Müslüman, diğer dinlerdensiniz, farklı şartların olduğu farklı ülkelerden geliyorsunuz. Farklılıklardan korkmamalıyız. Kardeşlik, bunların bizlere bir zenginlik ve herkes için bir hediye olduğunu keşfettiriyor."

Dayanışma kelimesinin, gelişmiş dünyayı korkuttuğunu bildiren Papa, "Bu, neredeyse onlar için bir küfür ve kullanmamaya dikkat ediyorlar. Dayanışma bizim kelimemizdir. Adalet ve umut taleplerini tanımak ve kabul etmek, birlikte somut kurtuluş yolları aramaktır. Bu insanlara AŞ vermek yetmez, aynı zamanda onlara yoldaşlık da etmeliyiz" diyerek sözlerini sürdürdü. Papa, kendilerinin ve aynı zamanda insanlığın onurunu savundukları için mültecilere teşekkür etti.

Manastırları mültecilere açalım

"Tanrı, cömertlik içinde ve cesurca yaşamamızı söylüyor" diyen Papa, boş manastırların Kilise'nin işine yaramadığını, onları birer otele dönüştürmek ve para kazanma merkezi haline getirmek yerine, mültecilerin sığınabilecekleri yapılara dönüştürülmesini önerdi. Papa, mülteciler için bir şeyler yapmanın, kamunun yararına olduğunu ekledi.