Papa: BM'ye reform gerekli

Katoliklerin dini lideri Papa Francis, 70. BM Genel Kurulu'na hitap etti. Yoksulluk, savaşlar ve çevre sorunlarına dünya liderlerinden daha fazla çaba beklediğini söyleyen Papa, BM'nin reforma ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

Onedio'da yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) ziyareti çerçevesinde Genel Kurul'a hitap eden Katolik Hristiyanların ruhâni lideri Papa Francis, yaklaşık 50 dakika süren konuşmasında çevre sorunları, yoksulluk, savaş ve çatışmaların önlenmesi ve BM reformu gibi birçok konuya değindi.

BM’de reform ihtiyacı

Küresel sorunlarda tüm ülkelerin karar alma sürecine eşit katılımını savunan Francis, yoksulluk ve eşitsizlikle etkin mücadele için, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve finansal kurumları olmak üzere, BM’nin reform sürecine girmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Çoğulculuk ve güç sınırlaması kavramlarına vurgu yapan Papa, "BM kuralları, çıkarlara uygun düşünce uygulanan aksi halde ise kaçınılan bir araca dönüşürse kontrolsüz güçler korumasız insanlara büyük zarar verir" dedi.

Çevreye saygı

Konuşmasında çevre sorunlarına da yer veren Papa, "Çevrenin insanların saygı duyması gereken sınırları vardır. Çevreye verilen zarar insanlığa verilmiş olur" dedi.

Tek tanrılı dinlerin inanışına göre yaratıcının evreni insanların saygılı bir şekilde kullanmaları için yarattığını söyleyen Francis, insana evreni kötüye kullanma ya da tahrip etme izni vermediğini söyledi.

Papa, ekolojik kriz ve biyolojik çeşitliliğin tahribinin insan neslinin varlığını tehdit ettiğini söyledi.

‘Savaşları durdurun’ çağrısı

“Güç ve varlık hırsıyla küresel ekonominin sorumsuz ve kötü yönetimi yıkıcı sonuçlara neden oluyor" diyen Papa, "Savaş tüm hakların reddi ve çevreye dramatik bir saldırıdır. Eğer gerçekten herkes için insani kalkınma istiyorsak, savaşları engellemek için durmaksızın çalışmalıyız" dedi.

Savaşlarda herkesin zarar gördüğünü vurgulayan Papa, "Ukrayna, Suriye, Irak, Libya, Güney Sudan ve Büyük Göller bölgesi gibi çatışmaların yaşandığı her yerde kardeşlerimiz, kadınlar, erkekler çocuklar yani bireyler ağlıyor, acı çekiyor ve ölüyor" dedi.

İran'la nükleer anlaşmaya destek

Papa Francis, İran ile P5+1 ülkeleri arasında İran'ın nükleer programı ve ambargoların kaldırılması hakkında varılan anlaşmaya da destek verdi. Papa anlaşmanın, "siyasi iyi niyetin, samimiyetle ve sabırla uygulanmasının taşıdığı potansiyele kanıt olduğunu" söyledi.

Vatikan ve Filistin bayrakları

Papa'nın ziyareti öncesi BM Genel Kurulu kararı uyarınca Vatikan'ın bayrağı ilk kez BM önüne asıldı. Vatikanla aynı konumda olan Filistin bayrağı ise 30 Eylül Çarşamba günü törenle asılacak.

BM Genel Merkezi önüne de gerçekleşecek törene Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la birlikte Başbakan Ahmet Davutoğlu da katılacak. Filistin bayrağı BM önünde dalgalanan 195'inci bayrak olacak.

Papa'nın BM ziyareti sırasında çok geniş güvenlik önlemleri alındı. BM binasına giriş ve çıkışlar sabah 7.30'dan Papa'nın BM'den ayrıldığı 11.00'e kadar durduruldu.

Arjantinli din adamı, dün ABD Kongresi’ne hitap etmiş, önceki gün de Beyaz Saray’da ABD Başkanı Obama ile görüşmüştü.