T24 - İtalyan İl Fatto Quotidiano gazetesi, ülkeyi karıştıran sarsıcı bir habere imza attı.

Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; İl Fatto Quotidiano gazetesi bir başpiskoposun özel görüşmeleri sırasında, "Papa bir yıl içinde ölecek" sözleri üzerine bir kardinal, Papa 16. Benediktus’a uyarı mektubu gönderdi. Gazete de bir kopyasını ele geçirdiği bu mektubu, ’Papa’ya komplo’ başlığıyla yayınladı.

Gazete haberi, ’Vatikan, entrikalar ve kinler. Papa’ya komplo, 12 ay içinde ölecek’ başlığıyla manşetten verdi. İddiaya göre, Palermo Başpiskoposu Paolo Romeo Kasım ayında gittiği Çin’de bazı özel görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmeler sırasında da bazı din adamlarına, "Papa 12 ay içinde ölecek" dedi. Bununla da kalmayıp, yeni Papa’nın, Milano Başpiskoposu Angelo Scola olacağını da söyledi. Bunun üzerine Kolombiyalı Kardinal Dario Castrillion Hohyos, hayatından endişe ettiği ve suikast düzenleneceğinden şüphe duyduğu Papa 16. Benediktus’a bir mektup yazarak, uyarıda bulundu. Kardinalin 30 Aralık 2011’de Almanca olarak kaleme aldığı mektup, Ocak ayında Papa’ya ulaştı.

Bu haber, daha gazete piyasaya sürülmeden önceki akşam bir TV programında duyuruldu. Bunun üzerine Vatikan’dan hemen bir açıklama geldi. Vatikan Sözcüsü Federico Lombardi, "Bu açıkça ciddiye alınmaması gereken bir iddiadır. Çılgınlık bu" diye konuştu.