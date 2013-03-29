Papa 12 mahkûmun ayaklarını yıkadı ve öptü, 'hizmetinizdeyim' dedi

Papa Francis, Katolik Hristiyan aleminin bu hafta sonu kutlamaya hazırlandığı Paskalya Bayramı öncesindeki Kutsal Perşembe Töreni çerçevesinde Roma'daki Casal del Marmo Islahevi'ni ziyaret etti.

Toplamda 46 gencin tutulduğu merkezde, Papa Franciscus'un ayağını yıkadığı tutuklular arasında Ortodoks ve Müslümanlar'ın yanı sıra ilk kez 2 kızın da bulunması dikkati çekti.

İsa Peygamber'in çarmıha gerilmeden bir gün önce sevgisini göstermek için 12 havarisinin ayaklarını yıkadığını anımsatan Papa Francis, ''Ayak yıkamak, 'hizmetinizdeyim' anlamına gelir. Birbirinize yardım edin. İsa, bize böyle buyurdu. İşte bugün benim yaptığım da onun buyruğunu yerine getirmektir. Bunu yürekten yapıyorum çünkü bir rahip ve piskopos olarak görevim, size hizmet etmektir'' dedi.

Papa Francis, törenden sonra her bir tutukluya bir Paskalya yumurtası hediye ederek, umutlarını asla yitirmemelerini tembihledi.

Katolik dünyasının lideri seçilip 'Francis' adını almadan önce Buenos Aires Başpiskoposu olan Jorge Mario Bergoglio, Paskalya haftasının kutsal perşembesinde yapılan ayak yıkama törenini cezaevleri, hastaneler ve yardıma muhtaç insanların bakıldığı merkezlerde düzenliyordu.