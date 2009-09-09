Papa Berlusconi'ye rakip parti kuruyor

Seks skandallarıyla boğuşan Berlusconi'ye rakip muhafazakar parti geliyor.



İtalya'da seks skandalları nedeniyle Berlusconi'yle arası açılan kilise, yeni bir muhafazakar parti kurmak için harekete geçti.



İtalya'da adı seks skandallarına karıştığı için Başbakan Silvio Berlusconi ile ipleri koparmaya başlayan Vatikan, Berlusconi'ye alternatif bir siyasi oluşum için hazırlık yapıyor. Hıristiyan Demokrat Parti'nin Başkanı Rocco Buttiglione, muhafazakar kesimin destekleyeceği yeni merkez partinin, ekim ayı başlarında Sicilya'da bir araya gelecek Katolik gruplar tarafından tartışılacağını açıkladı.



Hayal kırıklığına uğrattı



Berlusconi'nin İtalyan piskoposlar için 'büyük bir hayal kırıklığı' olduğunu söyleyen Buttiglione, Katoliklerin başbakana sırt çevirmesinin arkasında, sadece 'bir hayat kadınıyla berbaber olduğu' iddiasının bulunmadığını belirtti. Vatikan'a yakınlığı ile tanınan Buttiglione, Berlusconi'nin göçmenlere yönelik sert tedbirleri, fakirlere yardım etmekteki başarısızlığı, basını susturma girişimi ve kilisenin 'ahlaki yargılar'da bulunmasını engellemeye çalışması nedeniyle, dindar seçmenlerin tepkisini çektiğini ifade etti.



Desteği düşüyor



İtalya'da son yapılan anketler, Berlusconi'nin dindar seçmenler arasındaki desteğinin nisan ayından bu yana 5 puan düşerek yüzde 50'ye gerilediğini gösteriyor.



İlk hedef bölgesel seçimler



Buttiglione'nin üst kademelerde rol alması beklenen yeni parti oluşumunun, mart ayında yapılacak bölgesel seçimlerde Berlusconi'nin karşısına çıkması öngörülüyor.



İşte Katolik sağın değerleri



'Kadınlar çocuk yapmaya yarar'



Yeni oluşumun önderleri arasında kadın ve eşcinsel düşmanı aşırı muhafazakar görüşleriyle tepki toplayan Rocco Buttigyione var. Yıllardır Berlusconi'ye karşı yoğun bir muhalefet yürüten Buttiglione, 2004'te AB Komisyonu Başkanı Manuel Barroso tarafından Adalet ve İçişleri Komiserliği'ne aday gösterildiği dönemde yaptığı radikal açıklamalarla, Barroso'yu zor durumda bırakmıştı. İşte açıklamalar:



1 - Kadınlar sadece çocuk yapmak ve eşlerine hizmet etmekle yükümlüdür

2 - Boşanmış kadınlar iyi insan olamaz

3 - Eşcinsellik günahtır.



Opus Dei filmine propaganda eleştirisi



İngiliz yönetmen Roland Joffé'nin Arjantin'de çekimleri süren ve Vatikan'a bağlı 'Opus Dei' tarikatının kurucusu Josemaria Escriva'nın hayatını anlatan 'There Be Dragons' adlı filmi, gizemli örgütün propaganda aracı olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor. Filmin 18 milyon sterlinlik bütçesi, tarikatın üyelerinden film yapımcısı Heriberto Schoeffer tarafından karşılandı. 2002'de aziz ilan edilen Escriva'nın 1928'de kurduğu ve 'Da Vinci Şifresi' romanıyla ünü yayılan tarikat, bazı çevrelerce Vatikan'ın 'karanlık el'i olarak görülüyor. Tarikatın 92 bin müridi var.