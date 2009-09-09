Papa Berlusconi'ye rakip parti kuruyor

Seks skandallarıyla boğuşan Berlusconi'ye rakip muhafazakar parti geliyor.
İtalya'da seks skandalları nedeniyle Berlusconi'yle arası açılan kilise, yeni bir muhafazakar parti kurmak için harekete geçti.
İtalya'da adı seks skandallarına karıştığı için Başbakan Silvio
Berlusconi ile ipleri koparmaya başlayan Vatikan, Berlusconi'ye
alternatif bir siyasi oluşum için hazırlık yapıyor. Hıristiyan Demokrat
Parti'nin Başkanı Rocco Buttiglione, muhafazakar kesimin destekleyeceği
yeni merkez partinin, ekim ayı başlarında Sicilya'da bir araya gelecek
Katolik gruplar tarafından tartışılacağını açıkladı.
Hayal kırıklığına uğrattı
Berlusconi'nin İtalyan piskoposlar için 'büyük bir hayal kırıklığı'
olduğunu söyleyen Buttiglione, Katoliklerin başbakana sırt çevirmesinin
arkasında, sadece 'bir hayat kadınıyla berbaber olduğu' iddiasının
bulunmadığını belirtti. Vatikan'a yakınlığı ile tanınan Buttiglione,
Berlusconi'nin göçmenlere yönelik sert tedbirleri, fakirlere yardım
etmekteki başarısızlığı, basını susturma girişimi ve kilisenin 'ahlaki
yargılar'da bulunmasını engellemeye çalışması nedeniyle, dindar
seçmenlerin tepkisini çektiğini ifade etti.
Desteği düşüyor
İtalya'da son yapılan anketler, Berlusconi'nin dindar seçmenler
arasındaki desteğinin nisan ayından bu yana 5 puan düşerek yüzde 50'ye
gerilediğini gösteriyor.
İlk hedef bölgesel seçimler
Buttiglione'nin üst kademelerde rol alması beklenen yeni parti
oluşumunun, mart ayında yapılacak bölgesel seçimlerde Berlusconi'nin
karşısına çıkması öngörülüyor.
İşte Katolik sağın değerleri
'Kadınlar çocuk yapmaya yarar'
Yeni oluşumun önderleri arasında kadın ve eşcinsel düşmanı aşırı
muhafazakar görüşleriyle tepki toplayan Rocco Buttigyione var.
Yıllardır Berlusconi'ye karşı yoğun bir muhalefet yürüten Buttiglione,
2004'te AB Komisyonu Başkanı Manuel Barroso tarafından Adalet ve
İçişleri Komiserliği'ne aday gösterildiği dönemde yaptığı radikal
açıklamalarla, Barroso'yu zor durumda bırakmıştı. İşte açıklamalar:
1 - Kadınlar sadece çocuk yapmak ve eşlerine hizmet etmekle yükümlüdür
2 - Boşanmış kadınlar iyi insan olamaz
3 - Eşcinsellik günahtır.
Opus Dei filmine propaganda eleştirisi
İngiliz yönetmen Roland Joffé'nin Arjantin'de çekimleri süren ve
Vatikan'a bağlı 'Opus Dei' tarikatının kurucusu Josemaria Escriva'nın
hayatını anlatan 'There Be Dragons' adlı filmi, gizemli örgütün
propaganda aracı olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor. Filmin 18 milyon
sterlinlik bütçesi, tarikatın üyelerinden film yapımcısı Heriberto
Schoeffer tarafından karşılandı. 2002'de aziz ilan edilen Escriva'nın
1928'de kurduğu ve 'Da Vinci Şifresi' romanıyla ünü yayılan tarikat,
bazı çevrelerce Vatikan'ın 'karanlık el'i olarak görülüyor. Tarikatın
92 bin müridi var.