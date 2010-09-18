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Dünya

Papa bekleneni yaptı, özür diledi

Taciz skandallarının gölgesindeki ziyarette, Papa bekleneni yaptı.

18 Eylül 2010 03:00

T24 - İngiltere tarihinde bir ilk yaşıyor. Anglikan ülke, Katolik dünyasının lideri Papa 16. Benedict'i ağırlıyor. Taciz skandallarının gölgesindeki ziyarette, Papa bekleneni yaptı. Protestoculara, taciz skandallarından dolayı özür dileyerek cevap verdi. Katolik kilisesindeki çocuk istismarı iddiaları konusunda "derin üzüntü içinde" olduğunu söyledi.

Dünyanın gözü bu ziyarette. Katolik dünyasının lideri İngiltere'de, protestocular sokaklarda. Papa'nın İngiltere ziyaretine, Avrupa'nın tamamını saran çocuk tacizi skandalı tartışması damgasını vurdu. Taciz mağdurları, aileleri ve onları savunan aktivistler, Londra'da eylemlerle seslerini duyurdu. Papa'nın laiklere, ateistlere ve eşcinsellere karşı sert mesajları yoğun tepki çekti. 10 binlerce kişi Londra'da sokaklardaydı. 16. Benedict ise bekleneni yaptı ve özür diledi. Katolik kilisesindeki çocuk istismarı iddiaları konusunda "derin üzüntü içinde" olduğunu söyledi.

Papa, Westminster Katedrali'nde ayin düzenledi ve burada yaptığı konuşmada, "tacizlerin yol açtığı acıdan endişe duyduğunu" belirtti. Papa, Londra temaslarında İngiliz siyasetçilere seslendi: "Din, özellikle de Hıristiyanlık dünyada marjinalleştiriliyor" dedi; dinleyenlerden, yaşamın her aşamasında insanları inanca teşvik etmelerini istedi. Papa, temasları kapsamında Başbakan David Cameron ve diğer yetkililerle de görüştü.

Papa'nın İngiltere ziyareti, protestolar kadar, gerginliğe de yol açtı. 6 kişi Papa'ya suikast girişiminde bulunmaya hazırlandıkları iddiasıyla gözaltına alındı.


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