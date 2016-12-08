Papa: Bazı medya kuruluşları koprofili hastalığına yakalanmış gibi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, çarpıtma haberler yapan medyayı hedef alarak, “koprofili hastalığına (dışkı yeme) yakalanmış” benzetmesi yaptı.

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, Belçika’da haftalık yayımlanan Katolik dergisi Tertio’ya bir söyleşi veren Papa Francesco, medya hakkındaki görüşlerine ilişkin bir soruyu da cevapladı.

İyi ya da kötü bir görüş oluşturma kapasite ve yeteneğine sahip medyanın, büyük bir sorumluluğu olduğunu belirten Papa, “Medya, bir toplumun inşa edicisidir” dedi.

"İftira ve karalama

kampanyası bir günahtır"

Herkesin günahkâr olduğunu, medyanın da zarar verici olabileceğini dile getiren ruhani lider, “Medya da baştan çıkabilir. İftira atmak onlara cazip gelebilir, bu yolla insanları kirletebilirler, özellikle de siyaset dünyasındaki insanları. Medya, karalama kampanyası yürütmek için de kullanılabilir” diyen Papa Francesco, “Bunlar günahtır ve acıtır” ifadesini kullandı.

Medyanın çok şeffaf ve açık olması gerektiğine inandığını söyleyen Papa, çarpıtma haberler yapılmasını eleştirerek, şunları kaydetti:

“Lütfen alınmayın, gerçek de olsa medyanın, sadece skandalları, kötü şeyleri aktarmak isteyerek koprofili hastalığına yakalanmaması gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar bu hastalığa kapılma eğilimine sahip ve bu çok zarar verici olabilir.”

“Avrupa’da lider eksikliği var”

Savaşlar konusunda Avrupa’ya bir mesaj vermesi de istenen Papa Francesco, “Savaşa hayır” sloganının ciddiye alınmadığını söyleyip, daha önce de yapmış olduğu açıklamalara atıfta bulunarak, “Çünkü Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ikincisi oldu, bundan sonra şu an yaşadığımız parçalı üçüncü dünya savaşı. Savaştayız. Dünya, üçüncü dünya savaşını yapıyor: Uktayna, Orta Doğu, Afrika, Yemen…Bu çok ağır” diye konuştu.

“Savaşa hayır” sloganının, sadece sözle ifade edildiğinin de altını çizen Arjantinli ruhani lider, “Öte yandan, silah üretiyor ve satıyoruz” diyerek, şöyle devam etti:

“Avrupa, o “savaşa hayır” sloganını samimi olarak söylemişti. Shumann (Eski Fransa Başbakanı), De Gasperi (İtalya Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı), Adenauer (Eski Batı Almanya Başbakanı), bunu samimi bir şekilde söylemişti. Bugün ise lider eksikliği var; Avrupa’nın, önde gidecek liderlere ihtiyacı var. Bunları daha önce de söylemiştim.”