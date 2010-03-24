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Dünya

Papa, Başpiskopos'un istifasını kabul etti

Papa, İrlanda'da Katolik papazların çocuklara cinsel taciz skandalı neticesinde Başpiskoposu Magee'nin istifasını kabul etti.

24 Mart 2010 02:00

T24 - Papa 16. Benedikt, İrlanda'da Katolik papazların çocuklara cinsel taciz skandalı neticesinde bir yıl önce görevinden istifa etmek zorunda kalan Cloyne Başpiskoposu John Magee'nin istifasını kabul etti.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa'nın istifayı kabul ettiği bildirildi.

İrlanda hükümetinin soruşturması, din adamlarının uzun yıllardır çocuk tacizinde bulunduklarını ve kiliselerin bunları örtbas ettiğini ortaya koymuştu.

Vatikan tarafından hafta sonunda yayımlanan bir mektupta Papa, tacizlerden dolayı özür dilemişti.
Geçen yıl istifa ederek yetkilerini üstüne devreden 73 yaşındaki Başpiskopos Magee unvanını koruyordu. Magee, daha önce Vatikan'da sırasıyla Altıncı Paul, 1. Jean Paul ve 2. Jean Paul olmak üzere üç papanın özel sekreteri olarak görev yapmıştı. Magee, Polonyalı Papa 2. Jean Paul döneminde, Vatikan'da papalık seremoni müdürlüğü görevinde de bulunmuştu.

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