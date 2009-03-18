Papa, Avrupa'yı karıştırdı

Papa AIDS'e çareyi buldu!

Dünya Doktorları: Açıklama tehlikeli

'Afrika'da kafa karışıklığı yaratır'

Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Eric Chevallier, basına yaptığı açıklamada, "Fransa Papa 16. Benediktus'un bu sözlerinin sonuçları karşısındaki çok derin endişesini dile getirmektedir" diyerek, bu tip açıklamaların kamu sağlığı ve insan yaşamının korunmasının zorunluluğu politikalarını tehlikeye soktuğunu düşündüklerini söyledi.Vatikan sözcüsü Federico Lombardi ise Kamerun'un başkenti Yaunde'de yaptığı açıklamada, Papa'nın sorumlu eğitim konusuna işaret ettiğini belirterek, "Bu seyahatten Katolik Kilisesi'nin AİDS sorunu karşısındaki tutumunda bir değişikliğe gitmesini beklememek gerek" dedi.Sözcü, Kilise'nin prezervatif kullanımında bir güven ideolojisi geliştirmenin doğru bir tutum olmayacağını, zira bunun sorumluluk anlayışına uygun düşmediği görüşünde olduğunu belirtti.Dünya Doktorları (MDM) adlı insani örgüt de Papa 16. Benediktus'un Afrika seyahati sırasında prezervatif kullanımının HIV/AİDS sorununun ağırlaşmasına neden olduğu açıklamasının "tehlikeli" olduğunu bildirdi.MDM'nin salgın hastalıkların önlenmesi sorumlusu Beatrice Luminet, Papa'nın bu sözlerinin, insanların üçte ikisinin HIV taşıyıcısı olduğu Afrika'da bu tip mesajların etkisi düşünüldüğünde tehlikeli olduğunu söyleyerek, "Bunlar kabul edilemez sözler, sivil toplum kuruluşlarının (STK) yıllardır sürdürdükleri mücadeleyi tehlikeye sokacak sözler" diye konuştu.Dünya AİDS'le Mücadele Fonu Yürütme Direktörü Michel Kazatchkine de Papa'nın bu sözlerini kabul edilemez olarak niteleyerek, Papa 16. Benediktus'tan sarf ettiği sözleri geri almasını istedi.Profesör Kazatchkine France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, bu sözler karşısındaki büyük hoşnutsuzluğunu dile getirdi.İngiliz STK'ları da Papa'nın açıklamalarına büyük tepki gösterdi. Christian Aid adlı örgütün Afrika uzmanı Judith Melby, Papa'nın açıklamalarının yaratacağı kafa karışıklığından büyük üzüntü duyduğunu bildirdi.Melby, "Papa'nın açıklamaları gerçekten hoş değil, bu sözler Katolik Kilisesi'nin çok önemli olduğu Afrika ülkelerinde kafa karışıklığı yaratan bir mesaj" diye konuştu.Oxfam adlı STK'nın HIV/AİDS uzmanı Mohga Kemal-Yanni de HIV ile mücadelede prezervatife ulaşmanın kesinlikle çok önemli olduğunu belirterek, Papa'nın söyledikleriyle hiçbir biçimde hemfikir olmadıklarını vurguladı.