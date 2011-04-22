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Dünya

PAPA ASTRONOTLARLA KONUŞACAK VATİKAN (A.A) 

22 Nisan 2011 16:41

-PAPA ASTRONOTLARLA KONUŞACAK VATİKAN (A.A) - 22.04.2011 - Katolik aleminin ruhani lideri Papa 16. Benediktus, Endeavour uzay mekiğinin Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile kenetlendiği 4 Mayıs'ta istasyonla canlı bağlantı kurarak, tarihte uzayda görev yapan astronotlarla doğrudan görüşen ilk Papa olacak. Vatikan gazetesi L'Osservatore Romano'nun bildirdiğine göre, Papa Benediktus, kurulacak uydu bağlantısında, Endeavour'la istasyona gelecek İtalyan astronotu Albay Roberto Vittori ve UUİ'de görev yapan İtalyan astronot Paolo Nespoli ile de konuşacak. Endeavour, ABD'nin Atlas Okyanusu'na nazır Florida uzay üssü Cape Canaveral'dan 29 nisan'da son seferi için fırlatılacak. Haziran sonunda Atlantis mekiğinin sefere çıkmasıyla 30 yıllık uzay mekikleri programı kapanacak.

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