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Dünya

Papa Almanya'dan ayrıldı BERLİN (A.A)

26 Eylül 2011 00:00

-Papa Almanya'dan ayrıldı BERLİN (A.A) - 25.09.2011 - Papa 16. Benediktus, Almanya ziyaretini tamamlayarak ülkeden ayrıldı. Papa Benediktus, Freiburg kenti yakınlarındaki Lahr Havaalanı'ndan Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff ile eşi Bettina Wulff, Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich ve Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann tarafından askeri törenle uğurlandı. Papa 16. Benediktus, hareketinden önce Wulff ve eşiyle kısa bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Wulff, veda töreninde yaptığı konuşmada, Papa'nın Almanya'da sayısız insana büyük mutluluk verdiğini belirterek, yaptığı konuşmalarda da kültürler ve dinler arasındaki diyaloğa vurgu yaptığını, bunu da desteklediklerini söyledi. Papa 16. Benediktus da, kendisine gösterilen misafirperverliğe teşekkür ederek, Almanya'da yıllarca dinin unutturulmaya çalışıldığı yerlerde verdiği ayinlere çok sayıda insanın katılmasının kendisini dini inancın geleceği konusunda ümitlendirdiğini ifade etti. Kendisini uğurlamaya gelen ve protokolde oturan herkesi de kutsayan Papa, ''Tanrının olduğu yerde gelecek ve umut vardır'' diye konuştu. Papa, daha sonra Lufthansa'ya ait bir uçakla Roma'ya hareket etti.

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