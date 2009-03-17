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Dünya

Papa AIDS'e çareyi buldu!

Papa, AIDS ile savaşın prezervatif dağıtımıyla değil, riyazet (nefsi kırma) ile mümkün olabileceğini iddia etti

17 Mart 2009 02:00

Papa 16. Benediktus, AIDS ile savaşın temelde "prezervatif dağıtımıyla değil, riyazet (nefsi kırma) ile" mümkün olabileceğini söyledi.

İlk Afrika ziyareti için Kamerun ve Angola'ya giden Papa, özel Boeing papalık uçağında yaptığı açıklamada, "Prezervatif dağıtımıyla yetinmek, insanları AIDS hastalığından korunmayı değil, bilakis bu hastalığın daha da yayılmasına neden olmaktadır" dedi.

Dünyada AIDS'in en çok görüldüğü kıta olan Afrika'ya ilk kez giden Papa 16. Benediktus, kıtanın boğuştuğu hastalıklar, muazzam fakirlik ve silahlı çatışmalar üzerine, Katolik aleminin merkezi Vatikan'ın "adalet ve barış ideali" için temaslarda bulunacak.

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