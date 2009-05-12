Papa, Ağlama Duvarı'nda barış için dua etti

Beş günlük bir ziyaret için kutsal topraklarda bulunan Hıristiyan dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benediktus, ziyaretinin ikinci gününe Eski Kent'teki Haremüşşerif'te Kubbetüssahra'yı ziyaret ederek başladı. Papa 16. Benediktus, daha sonra Yahudilerce kutsal kabul edilen Ağlama Duvarına geçti.



Kubbetüssahra'ya giren ilk Papa olan Benediktus, Haremüşşerif'e gelişinde Kudüs Müftüsü Muhammed Emin El-Hüseyni ve İslam Vakfı yöneticileri tarafından karşılandı. Ziyareti sırasında cami girişinde kırmızı ayakkabısını çıkaran Papa, ziyaretin sonunda ayakkabısını beraberindeki bir rahibin yardımıyla giydi.



Papa'nın ziyareti dolayısıyla Haremüşşerif, ziyaretlere kapalı tutuldu.



Papa 16. Benediktus, daha sonra Yahudilerce kutsal kabul edilen Ağlama Duvarına geçti.



Burada Ağlama Duvarı Hahamı Şmuel Rabinoviç ve İsrail Turizm Bakanı Stas Misezhnikov tarafından karşılanan Papa, duvar önünde tek başına birkaç dakika süreyle "barış" için dua etti ve duanın yazılı olduğu metni duvarın taşları arasında yerleştirdi.



Papa, duasında, "Kutsal topraklara, Orta Doğu'ya ve tüm insanlık ailesine barışını gönder. Senin adını ananların kalplerini tevazu ve şefkatle doldur" ifadesini kullandı.



Gerek Haremüşşerif, gerekse Ağlama Duvarı ziyaretleri sırasında, İsrail polisi, Eski Kent civarında çok yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ziyaretler sırasında helikopterler bölge üzerinde uçuş yaparken, Papa'nın etrafında "etten duvar" oluşturuldu.



Öte yandan Papa'nın Ağlama Duvarı'nı ziyaret ettiği sıralarda Eski Kent etrafında Filistin bayrağı renklerinde boyanmış balonlar havaya uçuruldu.



Polis, Haremüşşerif yakınlarında ziyareti kınayan ve Nasıra'daki ayine katılmama çağrısı yapılan bildiriler taşıyan 10 İsrailli Arap gencini gözaltına aldı.