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Dünya
Deutsche Welle

Papa ABD gezisine çıkıyor

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko, Papa seçildikten sonra ilk kez ABD'yi ziyaret ediyor. Papa'nın gezisi altı gün sürecek.

22 Eylül 2015 11:45


Papa Françesko, Washington'da ABD Başkanı Barack Obama ve eşi tarafından karşılanacak. Papa yarın Beyaz Saray'da ağırlanacak, ABD Kongresi'nde bir konuşma yapacak.

Papa Françesko'nun ABD ziyaretinin diğer duraklarını New York ve Philadelphia oluşturuyor. Papa cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak. Hafta sonunda ise Philadelphia'da düzenlenen "Dünya Aile Günü"ne katılacak.

Papa'nın en önemli gezisi

Papa Françesko'nun Küba ve Kuzey Amerika gezisi, şimdiye kadar çıktığı en uzun süreli ve siyasi açıdan en önemli gezi olarak görülüyor.

Papa ABD'den önce ziyaret ettiği Küba'nın başkenti Havana'daki Devrim Meydanı'nda düzenlenen ayini yönetmiş, devrim lideri Fidel Castro ve kardeşi Devlet Başkanı Raul Castro ile bir araya gelmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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