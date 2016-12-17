Papa, 80. yaş gününü evsizlerle birlikte otelde kutladı

Katoliklerin ruhani lideri papa Francis, 80. yaş gününü kutladı. Mütevazi bir kutlama yapıldığı söylenen yaş gününde Papa, Vatikan'daki bir otelde evsizleri ağırladı.



4 İtalyan, 2 Rumen, 1 Perulu ve 1 Macar evsizle kahvaltıda bir araya gelen Papa, konuklarına Arjantin keki ikam etti. Kardinallerle de buluşan Papa, "Yaşlılık kulağa çirkin ve korkutucu geliyor ama ileri yaşlar bilgelik için yanıp tutuşur" ifadelerini kullandı. Yaşlılığın dinsel ve verimli olduğunu söyleyen Papa, kendisi için ayrıca 'eğlenceli' olduğunu da belirtti.