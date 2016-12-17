T24 LogoT24 Logo
Dünya

Papa, 80. yaş gününü evsizlerle birlikte otelde kutladı

Papa, "Yaşlılık kulağa çirkin ve korkutucu geliyor ama ileri yaşlar bilgelik için yanıp tutuşur" dedi

17 Aralık 2016 20:39

Katoliklerin ruhani lideri papa Francis, 80. yaş gününü kutladı. Mütevazi bir kutlama yapıldığı söylenen yaş gününde Papa, Vatikan'daki bir otelde evsizleri ağırladı.

4 İtalyan, 2 Rumen, 1 Perulu ve 1 Macar evsizle kahvaltıda bir araya gelen Papa, konuklarına Arjantin keki ikam etti. Kardinallerle de buluşan Papa, "Yaşlılık kulağa çirkin ve korkutucu geliyor ama ileri yaşlar bilgelik için yanıp tutuşur" ifadelerini kullandı. Yaşlılığın dinsel ve verimli olduğunu söyleyen Papa, kendisi için ayrıca 'eğlenceli' olduğunu da belirtti.

ETİKETLER

papavatikan80 yaşdoğum günüyaş günüevsiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24