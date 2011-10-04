Papa, 5 ateisti davet etti!

T24 - Papa 16. Benediktus, 27 Ekim'de Umbria'daki Assisi'de düzenlenecek "Düşünme, Diyalog ve Dünya'da barış ve adalet için dua günü" buluşmasına 5 ateist entelektüeli de davet etti.



Vatikan'dan edinilen bilgiye göre, Papa, Assisi'deki buluşmaya Bulgar kökenli Fransız filozof ve yazar Julia Kristeva, İngiliz felsefeci Anthony Clifford Grayling, Meksikalı felsefeci Guillermo Hurtado, Avusturyalı düşünür Walter Baier ve İtalyan filozof Remo Bodei'yi "Gerçeğin hacıları, barışın hacıları" konulu toplantıya davet etti.



Papa'nın bu toplantıya inanmayanların da katılmasını kişisel olarak arzu ettiği, Papa 16. Benediktus'un ateistler ve agnostiklerle diyaloğun hem Kilise hem de böyle düşünenler için yararlı olacağını düşündüğü belirtildi.



Vatikan yetkilileri, Assisi kentindeki San Francesco meydanında öğleden sonra yapılacak törende, tüm dinlerin temsilcilerinin "barış sözünün" yinelenmesi gerektiğini belirteceklerini bildirdiler.



Papa 2. Jean Paul'ün 25 yıl önce tüm dünyadan dini temsilcileri davet ettiği tarihi buluşmaya, Kardinal iken çekinceleri olduğunu açıklayan Joseph Ratzinger, Papa 16. Benediktus olarak, dinlerin barış ve Tanrı adına hoşgörüsüzlüğü ret için bir araya gelmeleri amacıyla bu özel günü yeniden düzenlemeye karar verdi.



Buluşmaya 120 ila 150 kişinin katılması bekleniyor.