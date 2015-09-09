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Dünya

Papa 300 yıllık evlilik kuralını değiştirdi

Papa Franciscus, evliliklerin iptal sürecini hızlandıran yasa değişikliğini hayata geçirdi

09 Eylül 2015 10:47

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransciscus, Katolik kilisesinin evliliklerin iptal edilmesine ilişkin 300 yıllık uygulamasını değiştirdi. Vatikan'dan yapılan açıklamada, ruhani lider, Papalık Nizamnamesi'nde "Motu Proprio" yani "kendi inisiyatifini" kullanarak kilise tarihinde son 300 yıldır uygulamada olan evliliklerin sonlandırılması prosedüründe yasa değişikliğine gitti.

 

Radikal'de yer alan habere göre, Papa'nın açıkladığı yasa değişikliği, inanç eksikliği, birlikte yaşamanın kısalığı, kürtaj ve evlilik dışı ilişkiler gibi geçerli açık nedenlere dayanan evlilik sonlandırma taleplerine eskinin aksine iki değil tek rahibin bakmasına ve konuya bakan rahibin de Katolik Kilisesi'nin evrensel işlerinin idaresini sağlayan Papalık Kabinesi'nin (Roman Curia) izni gerekmeksizin, yargıç gibi tek celsede karar almasına imkan tanıyor. Evlilik iptal sürecinin, ücretsiz olacağı da ifade edildi.


Gazeteler 'devrim' başlığını attı

 

İtalyan basınında da konuya ilişkin çıkan haberlerde "Papa'nın devrimi" başlığının kullanılması dikkati çekti. Söz konusu değişiklikle Papa Franciscus'un evlilik iptal sürecinde reforma ihtiyaç duyduğu, bu ihtiyacın eski sürecin çok uzunzaman almasından ve Katolik inancı içerisinde haksız görünmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Vatikan'da Papaların "Motu Proprio" adıyla anılan kararları kanun hükmünde sayılıyor.

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