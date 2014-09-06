Papa, 30 Kasım'da İstanbul'a geliyor

Papa Francis, İstanbul'daki Fener Rum Partikhanesi'nin kuruluş bayramı etkinliklerine katılmak amacıyla 30 Kasım'da Türkiye'ye gelecek.

Belçika Kiliseler Birliği'nin duyurusunda, ziyaretin 'Konstantinapol'un Ekümenik Patrikhanesi'nin taht kuruluş bayramı' amacıyla gerçekleşeceği belirtildi. Yeni Papa, bu vesileyle Türkiye'ye ilk ziyaretini yapmış olacak.

Papa'nın ilk olarak Ankara 'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor. Francis'in İstanbul'daki törenin ardından Suriyeli mültecilerin kaldığı kampları da ziyaret edeceği belirtildi.