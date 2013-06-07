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Dünya

Papa '20'nci yüzyılın ilk soykırımı Ermenilere yapıldı' mı dedi?

Papa Francis'in, birkaç gün önce Vatikan’da kendisini ziyaret üç Ermeni din adamıyla yaptığı görüşmede, “20’inci yüzyılın ilk soykırımının Ermenilere yapıldığını” söylediği ileri sürüldü

07 Haziran 2013 14:40

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in Ermeni din adamlarıyla yaptığı görüşmede, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelendirdiği ileri sürüldü.
Armenian Weekly sitesinde yer alan habere göre, Francis, Vatikan’a bağlı Ermeni Katolik din adamlarından birinin, ‘soykırımın kurbanı bir kişinin ailesinden geldiğini’ söylemesi üzerine, soykırım ifadesini içeren açıklamasını yaptı.

Papa, Buenos Aires Katolik Kilisesi’nin Başpiskoposu olduğu dönemde yazdığı kitapta, Türklerin Ermenilere karşı soykırım gerçekleştirdiğini’ belirtmişti.

Papa, yedi yıl önce Buenos Aires’te sözde soykırımın kurbanlarının anıldığı törende, ‘soykırımun, Osmanlı Türklerinin Ermenilere ve insanlığa karşı işlediği en ağır suç olduğunu’ söylemişti.

Ermeni basınında yer alan habere göre, Ermenistan Güney Amerika Ulusal Komitesi direktörü Dr. Alfonso Tabakian, ‘Papa’nın mevcut konumuna geldikten sonra ilk kez soykırım hakkında açıklama yaptığını’ belirtti.

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