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Dünya

Papa 2. Jean Paul'un naaşı sergilenecek

Papa 2. Jean Paul'ün mumyalanmış naaşı, ermiş ilan edileceği 1 Mayıs günü sergilenecek.

20 Şubat 2011 02:00

T24 - Papa 2. Jean Paul'ün mumyalanmış naaşı, ermiş ilan edileceği 1 Mayıs günü sergilenecek. Bunun için 2.5 milyon ziyaretçinin gelmesi beklenen Roma'daki otellerde yer bulmak çok zor.

Katoliklerin merkezi Vatikan, 1 Mayıs  günü yüzbinlerce kişiyi ağırlayacak.

Altı yıl önce hayatını kaybeden Polonyalı Papa 2'nci Jean Paul'un aziz ilan edileceği 1 Mayıs ve öncesi ile 2 Mayıs günü ayinler düzenlenecek.

1 Mayıs Pazar sabahı, Papa 16. Benedict yönetiminde Sen Piyer Meydanı'nda düzenlenecek olan ayinin ardından Papa 2. Jean Paul'un mumyalanmış naaşı Sen Piyer Katedrali'nde sergilenecek.

Törene, yarısı yurtdışından olmak üzere yaklaşık 2.5 milyon kişinin katılması bekleniyor.

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