-PAPA 2. JEAN PAUL'A ''MÜBAREKLİK'' UNVANI VATİKAN (A.A) - 14.01.2011 - Vatikan, 1 Mayıs'ta Polonyalı Papa 2. Jean Paul'e mübareklik unvanı verileceğini açıkladı. Vatikan Basın Bürosu Müdürü Peder Federico Lombardi yaptığı açıklamada, Polonyalı Papa 2. Jean Paul'e mübareklik unvanı vermek üzere Vatikan'da düzenlenecek ayinin bizzat Papa 16. Benediktus tarafından yönetileceğini de duyurdu. Roma Katolik Kilisesi, mübareklik unvanı verme konusundaki prosedür açısından tarihi rekorlardan birine de imza atacak. Normal prosedürde, mübareklik unvanı istemiyle Azizlik Vakalarını İzleme Kurulu'na başvuru yapılabilmesi için ilgili kişinin ölümünün üzerinden enaz 5 yıl geçmiş olması gerekiyor. Ancak Papa 16. Benediktus, neredeyse göreve başlar başlamaz 13 Mayıs 2005'te imzaladığı istisnai müsaade belgesiyle, selefi 2. Jean Paul hakkındaki mübareklik unvanı verme işlemlerinin başlatılmasını mümkün kılmıştı. Vatikan'ın yaptığı son açıklamayla, 2 Nisan 2005'te vefat eden 2. Jean Paul'e ölümünden yaklaşık 6 yıl sonra mübareklik unvanı verilmiş olacak. Katoliklik inancında mübareklik, azizlik aşamasına da uzanabilecek yoldaki ilk merhaleyi simgeliyor. Vatikan'ın bir kişiye mübareklik unvanı vermesi, Katoliklerin dualarında söz konusu kişiden şefaat dileme ve Tanrı'ya onun aracılığıyla yakarma hakkına dini onay anlamına geliyor.