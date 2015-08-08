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Dünya

Papa 1915'te öldürülen Süryani din adamı Melki'yi aziz ilan edecek

Papa, '20. yüzyılın ilk saykırımı Ermenilere yapıldı' sözleri nedeniyle tartışma yaratmıştı

08 Ağustos 2015 14:38

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco'nun, 1915'te Mardin'de öldürülen din adamı Katolik - Süryani piskopos Michaelis Flavianus Melki'yi "Ermiş" ilan etmeye hazırladığı öne sürüldü.

İtalya'nın etkin "La Stampa" gazetesinin haberine göre, bu girişim zaten çok gergin olan Vatikan - Ankara ilişkilerini daha da gerecek.

1915'te katliamını "soykırım" ilan eden Papa Francesco, geçtiğimiz Nisan ayında Roma Sen Piyer Katedralinde Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın da katıldığı bir ayin düzenleyerek Türkiye'nin Osmanlılarca yaşattığı bu faciayı tanımasını istemişti. Bunun üzerine Ankara iki ülke arasında çıkan kriz sonrası Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı'yı geri çekmişti.

Papa Francesco, din adamı Melki'nin 29 Ağustos 1915'te bir başka Ermeni-Katolik din adamı Jacques Abraham ile birlikte İslam dinini kabul etmedikleri için kurşuna dizilmelerinin kabul edilemeyeceğini belirterek, öldürülmesinin 100. yılında Azizler Kongregasyonu'ndan "Ermişlik" payesi dosyasının hazırlanmasını istedi.

Gazeteye göre, Melki için "Ermişlik" töreni büyük bir olasılıkla Ekim ayında Sen Piyer Meydanı'nda gerçekleşecek.

La Stampa, Papa'nın bu kararını halen Ortadoğu'da Hıristiyan azınlıklara karşı gerçekleştirilen cinayetlere ve zulme ses getirebilecek bir tepki olarak yorumladı.

Daha önce de 2001 yılında dönemin Papa'sı 2. Jean Paul, yine Osmanlı tarafından öldürülen Ermeni - Katolik din adamı İgnazio Maloyan'ı "Ermiş" ilan etmişti.     

 

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