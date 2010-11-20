-PAPA 16. BENEDİKTUS'TAN PEÇE YASAĞINA YORUM ROMA (A.A) - 20.11.2010 - Lütfullah Göktaş - Roma Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 16. Benediktus, bazı Müslüman kadınların kendi iradeleriyle yüzlerini de kapatacak biçimde örtünmelerine yasalarla yasak getirmenin anlamsız olduğunu savundu. Papa 16. Benediktus, önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak olan ''Luce del mondo'' (Dünyanın ışığı) adlı yeni kitabında, bazı Müslüman kadınların peçe kullanmalarıyla ilgili olarak, ''Ben genel yasağın gerekçesini anlayamıyorum. Bazı kadınların peçeyi kendi istekleriyle kullanmadıkları, bunun onlara bir anlamda dayatılmış olduğu söyleniyor. Böyle bir şeyle hemfikir olunamayacağı açıktır. Ancak peçeyi kendi istekleriyle kullanıyorlarsa onlara bunu neden yasaklamak gerektiğini anlayamıyorum'' ifadelerini kullandı. Çeşitli beyanatlarında İslam ülkelerinde din özgürlüğünün sadece ibadet özgürlüğüne indirgendiği savunmasıyla dikkati çeken Alman Papa 16. Benediktus, Avrupa ülkelerinde Müslümanların cami açmalarını ise şu sözlerle yorumladı: ''Hristiyanlar hoşgörülüdürler. Bunun içindir ki başkalarının da kendilerine özgü anlayışlarını hoşgörüyle karşılamaktadırlar. Körfez ülkelerinde (Katar, Abu Dabi, Dubai, Kuveyt) Hristiyanların ayin yapabilecekleri kiliselerin bulunmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bunu başka yerlerde de görebilmek istiyoruz. Dolayısıyla Müslümanların da bizim ülkelerimizde camilerde ibadet için bir araya gelebilmeleri doğaldır''. Alman gazeteci Peter Seewald'in Papa 16. Benediktus'a çeşitli konularda yönelttiği yazılı soruların yanıtlanmasıyla oluşan ve Vatikan Yayınevi tarafından piyasaya sürülecek kitabı basına tanıtmak amacıyla önümüzdeki günlerde bir toplantı düzenlenmesi de bekleniyor.