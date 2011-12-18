-Papa 16. Benediktus'tan cezaevi ziyareti ROMA (A.A) - 18.12.2011 - Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benediktus, Noel bayramı etkinlikleri çerçevesinde Roma'daki bir hapishaneyi ziyaret etti. İtalya'nın başkenti Roma'nın Rebibbia semtindeki bini aşkın tutuklunun bulunduğu hapishaneye tarihi ziyaret gerçekleştiren Papa 16. Benediktus, törene katılan 300 mahkum tarafından uzun süre ayakta alkışlanarak karşılandı. Katoliklerin ruhani lideri, yaptığı konuşmasında, "Tanrı her zaman sizinle" mesajını mahkumlara iletirken, "Hepimiz Tanrı'nın çocuklarıyız" ifadesini kullandı. Papa, "Burada her birinizin hikayesini dinlemek isterim, ancak bu pek mümkün görünmüyor. Buraya size yakınlık göstermeye geldim. En temel olarak şunu söyleyebilirim ki; Tanrı sizi sonsuz sevgiyle seviyor" diye konuştu. Papa konuşmasında, mahkumlara Tanrı'nın yardımıyla onu takip ederek, tekrar ayağa kalkabileceklerini söyledi. Sadece mahkumlara destek vermek için gelmediğini belirten 16. Benediktus, tutukluların durumlarına dikkati çekmek amacı da taşıdığını bildirdi. İtalyan cezaevlerinin kalabalık olduğunu bildiğini ifade eden Papa 16. Benediktus, bu konuda pek çok mektup aldığını belirterek, devlet kurumlarının, cezaevlerinin bugün içinde bulunduğu koşulları iyi analiz etmesi ve bu durumun mahkumlar için ikinci bir ceza olmaması gerektiğini dile getirdi.