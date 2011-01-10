-PAPA 16. BENEDİKTUS DİPLOMATLARA SESLENDİ VATİKAN (A.A) - 10.01.2011 - Roma Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 16. Benediktus, "Din özgürlüğü sadece ibadet özgürlüğüyle sağlanamaz" dedi. Papa 16. Benediktus, yeni yıl münasebetiyle Vatikan nezdindeki diplomatik temsilcilere hitaben bugün yaptığı konuşmada, din özgürlüğü meselesine geniş yer ayırdı. İskenderiye'de bir kiliseye yönelik bombalı saldırının ardından İtalya ve Fransa gibi ülkelerin bölgedeki Hristiyan azınlığın himayesi konusuna dikkati çekmelerinden övgüyle söz eden Papa, "Bazı Avrupa ülkeleri tarafından son günlerde, Ortadoğu'daki Hristiyanların korunması için Avrupa Birliği'nin bir çözüm üretmesinin istenmesini takdirle karşılıyorum. Kısıtlamalar eşliğinde sadece ibadet özgürlüğü sağlanmasının, din özgürlüğünü güvence altına almaya yetmeyeceğini anımsatmak istiyorum" diye konuştu. Konuşmasında Irak'a de değinen Papa, şunları kaydetti: "Irak'ta Hristiyanlar arasında ölüm saçan saldırıların, atalarının yüzyıllardır yaşadığı topraklardan onları ayrılmaya zorlaması bizleri derin bir üzüntüye boğmuştur. O ülkedeki yetkililere ve Müslüman dini liderlere, Hristiyan yurttaşlarının güven içinde yaşayabilmelerini ve tam anlamıyla üyesi oldukları topluma katkı sunmayı sürdürmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapma çağrımı tekrarlamak istiyorum." Papa 16. Benediktus, "Terörizm, Mısır'da, İskenderiye'de de bir kilisede ibadet halindeki inananları vahim bir şekilde vurmuş bulunmaktadır. Peş peşe gelen bu saldırılar, bölge ülkelerinin tüm zorluk ve tehditlere rağmen, dini azınlıkları korumaya yönelik önlemler alması gerektiğini bir kez daha göstermiştir" dedi. Suudi Arabistan ve çevre ülkeleri de isim vermeksizin eleştiren Papa 16. Benediktus, "Çok sayıda Hristiyan göçmenin yaşadığı Arap yarımadasındaki ülkelerde, Katolik Kilisesi'nin dini açıdan gerekli kurumlara sahip olabilmesini umut ediyorum" ifadesini kullandı. Papa 16. Benediktus, Pakistan'daki Müslümanların din değiştirmesinin kanunla yasaklanması konusunda ise "Kişilerin din özgürlüğünü zedeleyen düzenlemelere örnek olarak Pakistan'da irtidadı yasaklayan yasayı örnek olarak zikretmemizde yarar var: Bu ülkedeki yetkilileri, dini azınlıklara karşı şiddet ve adaletsizlik vesilesi olmaktan başka bir işe yaramayan söz konusu yasayı iptal etmeye çağırıyorum" dedi. -DEVLET OKULLARINDA ÇARMIH- Alman Papa 16. Benediktus, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) İtalya'da devlet okullarındaki dersliklerde çarmıha gerilmiş İsa figürü asılmasının din özgürlüğüne aykırı olduğu kararını da eleştirdi. 16. Benediktus, AİHM kararına karşı temyiz başvurusunda bulunan İtalya'ya destek veren ülkelere teşekkür ederek, "İtalya'ya verdikleri destek nedeniyle, söz konusu ülkelerin yöneticilerine, piskoposluklara, sivil ve de dini kuruluşlara, Ortodoks Kilisesi'nin temsilcilerine, evrensel değerleri simgeleyen haça sahip çıkmış olan inanan inanmayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Papa, bazı Avrupa ülkelerinde başka dinlerden olanlara saygı gerekçesiyle Hristiyan sembollerin kamusal alandan kaldırılmasını da eleştirerek şöyle konuştu: "Hristiyanlık başta olmak üzere dinin bir kenara itilmesinin bir başka göstergesi de inanmayanlara ya da başka dinlere bağlı olanlara saygı iddiasıyla, kamusal yaşamdan dini yortuların ve sembollerin kaldırılmasıdır. İnananların kendi dinlerini kamusal alanda ifade etme haklarını kısıtlayan bu uygulama, pek çok ulusun kimliğini ve sosyal dokusunu besleyen kültürel kökenlerin kesilmesi anlamına gelmektedir."