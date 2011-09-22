-Papa 16. Benediktus Almanya'da BERLİN (A.A) - 22.09.2011 - Almanya'ya resmi bir ziyarette bulunan Papa 16. Benediktus, Berlin'deki Bellevue Sarayında Cumhurbaşkanı Christian Wulff tarafından resmi törenle karşılandı. Sarayın bahçesinde düzenlenen törende iki ülke milli marşlarının çalınmasından sonra Cumhurbaşkanı Wulff, bir selamlama konuşması yaptı. Kilisenin günümüzde toplum içindeki yerini yeniden belirlemesi ve bunu yaparken insanlarla yakınlığını koruması gerektiğini belirten Wulff, "Kilise paralel bir toplum değildir. Toplumun içinde yaşar" dedi. Papa da konuşmasında, ülkelerin karanlık geçmişlerinden ders alabileceğini ifade ederek, "Almanya tanrıya duyduğu sorumluluk ve özgürlüğün gücüyle bugünkü haline gelmiştir" dedi. Günümüzde dine karşı bir umursamazlık olmasından da yakınan Papa, halbuki toplumdaki beraberliğin temeli olarak dine ihtiyaç olduğunu söyledi.