Papa, 12 Suriyeli mülteciyi İtalya'ya götürdü

Mültecilerle dayanışma sergilemek amacıyla göç krizinin sembollerinden biri haline gelen Yunanistan’ın Midilli adasına giden Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, burada göçmen kamplarında kalan 12 Suriyeliyi Roma’ya getirmek üzere yanına aldı.

Papa Francesco, dünyanın dikkatini göçmenlerin yaşadığı drama çekmek amacıyla, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Yunan Ortodoks Kilisesi lideri 2. Ieronymos ile birlikte Midilli’yi ziyaret etti.

Moria mülteci kampına giden Avrupa’ya kaçmaya çalışırken hayatını kaybedenler anısına denize çelenk bırakan 3 dini lider, bir ortak bildiriye de imza attı.

Papa Francesco, ziyaretin ardından Roma’ya dönerken, toplamda 12 kişiden oluşan 3 Suriyeli aileyi Midilli’den İtalya’ya götürmek üzere yanına aldı.

Vatikan’dan yapılan açıklamaya göre, Papa’nın isteği ve Vatikan, İtalya ve Yunanistan’dan yetkililer arasında varılan anlaşma sayesinde, Midilli’deki mülteci kamplarında kalan bu 12 Suriyelinin İtalya’ya götürülmesi sağlandı.

Papa’nın Midilli ziyareti için kullandığı charter uçağıyla Roma’ya doğru yola çıkan 12 Suriyelinin 6’sının çocuklardan oluştuğu ve tamamının Müslüman olduğu belirtildi.

Evleri bombalanan bu 3 aileden 2’sinin Şam’dan, diğerininse IŞİD tarafından işgal edilen Deir Ez-Zor’dan geldiği açıklandı. Ailelerin ilk aşamada Sant’Egidio cemaati tarafından ağırlanacağı ve masrafların Vatikan tarafından karşılanacağı bilgisi de verildi.

Vatikan, bu kişilerin, AB ile Türkiye arasında yapılan göçmen anlaşmasından önce Midilli’ye ulaşmış olduklarını da vurguladı.

"2. Dünya Savaşı sonrası en büyük felaket"

Papa Francesco, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Yunan Ortodoks Kilisesi lideri 2. Ieronymos ile birlikte bu sabah gittiği Midilli’de, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras tarafından karşılandı. Dini liderler daha sonra yaklaşık 2500 mülteciyi barındıran Moria mülteci kampını ziyaret etti.

3 dini lider Moria kampında, aralarında çocukların da yer aldığı yaklaşık 250 kişilik bir grup mülteciyle tek tek selamlaştı. Bu sırada bazı mülteciler gözyaşları içinde Papa’ya sorunlarını anlatırken, çocuklar da yaptıkları resimleri verdi. Papa, yardımcılarına bu resimleri kaybetmemelerini, Vatikan’daki çalışma masasına koymak istediğini söyledi.

Vatikan’dan Yunanistan’a giderken uçakta gazetecilerle sohbeti sırasında Midilli ziyaretini “üzücü bir ziyaret” olarak tanımlayan Papa Francesco, “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük insani felaketi görmeye gidiyoruz” dedi. Moria kampını ziyaretinin ardından yaptığı konuşmada da ziyaretinin amacını “Bu büyük insani krize dünyanın dikkatini çekmek ve çözüm istemek için geldik” diye konuştu.

Patrik Bartholomeos da buradaki konuşmasında “Akdeniz bir mezarlık değil diyalog yeri olmalıdır. Mare nostrum (bizim denizimiz) bir barış denizi olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Dini liderler daha sonra, ortak deklarasyona imza attı. Ortak deklarasyonda, “Çatışma ortamlarından ve çoğu kez hayatlarına yönelik gündelik tehditlerden kaçarak Avrupa’ya gelen çok sayıdaki mülteci, göçmen ve sığınmacının içinde bulunduğu trajik durumdan duyduğumuz derin kaygıyı göstermek için Yunanistan’ın Midilli adasında buluştuk” denildi. “Dünya kamuoyu bu devasa insani krize kayıtsız kalamaz” diyen liderler, uluslarararası topluma “ortaklaşa diplomatik, siyasi ve hayır amaçlı girişimlerle” ve “kaynakların acil ve etkili biçimde kullanılması yoluyla” bu krize karşılık verme çağrısı yaptı.

“Avrupa, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ciddi insani krizlerden biriyle karşı karşıya” denilen ortak bildiride, “Ortadoğu’daki savaş ve şiddetin son bulmasını, adil ve kalıcı barışın sağlanmasını ve evlerini terk etmek zorunda kalanların onurlu bir şekilde geri dönebilmesini diliyoruz... İhtiyaç olduğu sürece, tüm ülkelerden geçici sığınma hakkı vermelerini, uygun olanlara mülteci statüsü vermelerini, yardım çalışmalarını artırmalarını ve sürmekte olan çatışmaları sona erdirmek için çalışmalarını istiyoruz” ifadeleri de yer aldı.

Dini liderler ayrıca, “Kendi ekonomik zorluklarına rağmen bu krize cömertçe karşılık veren Yunan halkına” da dayanışma mesajı verdi.

İstanbul’daki zirvede başarı umudu

Ortak deklarasyonun imzalanmasının ardından, dini liderler adanın başkenti Mytilene’ye giderek ada halkına yönelik bir konuşma yaptı. Papa Francesco buradaki konuşmasında da hem Yunan halkına hem de “çok sayıda göçmeni kabul eden çevredeki diğer ülkelerin cömertliğini” övdü.

Papa, buradaki konuşmasında ayrıca, barışın sağlanması için “silahların yayılmasının ve ticaretinin durdurulması” çağrısı yaptı. Papa Francesco ülkeler, uluslararası örgütler ve insani yardım kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini isteyerek “Bu bağlamda, gelecek ay İstanbul’da yapılacak ilk Dünya İnsani Zirvesi’nin başarıya ulaşması umudumu yineliyorum” dedi.

3 dini lider, Avrupa’ya kaçmaya çalışırken hayatını kaybeden göçmenler anısına saygı duruşunda bulunarak denize çelenk bıraktı.