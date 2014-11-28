Papa 1. Francis, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi

Katolik Hrıstiyanların ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 1. Francis’in üç günlük resmi Türkiye ziyareti öğlen saatlerinde başladı. Uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yapan Papa 1. Francis’i Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. Anıtkabir'de Atatürk mozolesine çelenk koyup saygı duruşunda bulunan Papa Francis daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden Papa Francis'i Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşıladı. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Papa Francis ve Erdoğan, ortak bir açıklama yaptı.

Papa Francis ile Erdoğan'ın ortak açıklamasını okumak için tıklayın

İnce belli bardakla çay

Papa Francis ile Bakan Çavuşoğlu, Anıtkabir ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda Şeref Salonu'na geçerek burada bir süre sohbet etti. Hürriyet gazetesinde yer alan haberde, sohbet sırasında Papa'nın ince belli bardakta Türk çayı içtiği bildirildi.

Albea olmadı, Passat'a bindi

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, bir süre dinlenen Papa için iki makam aracı bekletildi. Birisi zırhlı Mercedes, diğeri ise Volkwagen Passat modeliydi. Türkiye’ye gelmeden önce makam aracı olarak Fiat Albea modelini tercih eden Papa’ya, güvenlik nedeniyle bu model bir aracın tahsis edilemeyeceği ancak daha mütevazı bir araç verileceği bildirilmişti. Papa ise Esenboğa Havaalanı’nda zırhlı Mercedes yerine yine zırhlı olan Volkswagen Passat tipi makam aracına binmeyi tercih etti. Papa’nın tercih ettiği Volkwagen’ın Türkçe tercümesi “Halk Arabası”. Ancak bu tabir daha çok Vosvos’lar için kullanılıyor.

İlk durak Anıtkabir

Papa'nın Ankara'daki ilk durağı Anıtkabir oldu. Papa Francis, mesafe uzun olduğu için Aslanlı Yol’dan yürümeden Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Papa Anıtkabir’e kırmızı beyaz karanfillerle hazırlanmış ve üzerinde İngilizce “Pope Francis” yazan çelengi bıraktıktan sonra geri geri giderek, yaklaşık bir dakika anıtmezar önünde bekleyip dua etti. Saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Papa, özel deftere duygularını yazıp imzaladı.

İşte Papa'nın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdıkları

Papa Franciscus, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Dileğim odur ki iki kıta arasındaki doğal bir köprü olan Türkiye, sadece yolların kesişme noktası değil aynı zamanda tüm kültür, etnisite ve dinlere mensup kadın ve erkekler için diyalog ve birlikte yaşadıkları bir nokta olur."

Müzeyi gezdi, bilgi aldı

Daha sonra Atatürk'ün eşyalarının ve silahlarının bulunduğu müze bölümüne giden Papa Franciscus, gezdiği müzede yetkililerden de bilgi aldı.

Papa Franciscus, müzedeki kısa ziyaretinin ardından Anıtkabir Komutanlığı'na geçti. Papa Franciscus'a Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Serra Yılmaz, tercümanlık yaptı.

21 pare top atışı

Papa Francis'in Anıtkabir'den sonraki durağı Cumhurbaşkanlığı Sarayı oldu. Papa'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan sarayın kapısında karşıladı. Karşılama töreninde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı da bulundu. Atlı birlikler, Papa'nın aracına Saray'ın girişine kadar eşlik etti. Papa'nın onuruna 21 pare top atışı yapıldı.

Katolik aleminin ruhani liderinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki temaslarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Ahmet Davutoğlu da katılacak. Papa sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile görüşecek ve ardından ikili ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Ziyaretini Ortodoks Kilisesi'nin koruyucu azizi kabul edilen Aziz Andreas Yortusu'nun kutlandığı tarihe denk getiren Papa Francis, özel uçağıyla saat 13:00’te Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi.

İlk ziyaretini Anıtkabir'e yapan olan Papa Francis, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Papa Francis’in burada bir konuşma yapması bekleniyor.

Papa, ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı da ziyaret eden Papa Francis, Başkan Mehmet Görmez ile bir araya geldi.

Ziyaret öncesi uçakta konuştu

Papa Francis, Türkiye'ye ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. DHA Muhabiri Esma Çakır'ın da bulunduğu gazetecilere açıklamalarda bulunan Papa Francis, "Türkiye sınırındaki çok sayıda mülteciye kucak açmış bir ülkedir" dedi.

Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis, Türkiye'ye geliş yolunda uçakta açıklamalar yaptı. Gazetecilere hitap eden Papa, Türkiye'nin, sınırındaki çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek, "Yaptığınız hizmetle, tüm dini ve insani aktiviteleri dünyaya ulaştırıyorsunuz. Teşekkür ederim" dedi.

Papa ve Vatikan Basın Sözcüsü Peder Federico Lombardi, uçağın havalanmasının ardından gazetecilerin bulunduğu bölüme geldi. Lombardi, hem temaslar hem Ekümenik ilişkiler, hem de dinlerarası ve kültürlerarası diyalog bakımından çok yoğun, bir programı olan ziyaretin, kısa, ama önemli olduğunun altını çizdi.

Daha sonra uçakta dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 65 gazeteci olduğunu belirten Peder Lombardi, ayrı ayrı isimlerini söylediği Doğan Haber Ajansı muhabiri Esma Çakır ve TRT Türk muhabiri Yasemin Taşkın'ın da bu gazeteciler arasında yer aldığını belirtti. Lombardi'nin, “Yani iki Türk kadın gazeteci de bizlerle” demesi üzerine Papa, söz konusu iki gazeteciye gülümseyerek, el salladı.

Türkiye'nin mültecilere ev sahipliği yapması

Bunun ardından ziyareti kısaca değerlendirmek üzere mikrofonu alan Papa, “Günaydın. Bu seyahatte bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Yaptığınız işi destekliyorum. Yaptığınız hizmetle, tüm dini ve insani aktiviteleri dünyaya ulaştırıyorsunuz. Çünkü Türkiye şu anda sınırındaki çok sayıda mülteciye yardım ediyor. Bu hizmetinizden dolayı size teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Papa ayrıca Türkiye'den dönüş yolunda uçakta basın toplantısı yapmak üzere tekrar gazetecilerle bir araya geleceğini belirterek, “Çok teşekkürler. İyi konaklamalar diliyorum size" diye sözlerini noktaladı.

Peder Lombardi de uçaktaki gazetecilerin çok önemli bir misyona sahip olduğunun altını çizerken, “Sadece sizler hem Ankara hem de İstanbul'da tüm etkinlikleri takip edecek gazetecilersiniz" dedi.

Bartholomeos'la ortak deklarasyon

Agos'ta yer alan habere göre, Ankara temaslarının ardından ruhani lider cumartesi sabah saatlerinde İstanbul’a hareket edecek. Papa İstanbul'da Aya Sofya Müzesi ve Sultanahmet Camii’ni gezecek, Şişli’deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'ndeki ayine katılacak.



Papa Francis’in Cumartesi günü Ekümenik Patrik Bartholomeos’la görüşecek olması da önem taşıyor. Katolik ve Ortodoks Kiliselerinin son dönemde birbirine yakınlaşmasının işareti olarak yorumlanan buluşmada Papa ve Ekümenik Patrik Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi’nde birlikte dua edecek.

Papa Francis, ziyaretinin son günü olan 30 Kasım pazar günü tekrar Fener Ekümenik Patrikhane’ye giderek Patrik Bartholomeos ile ortak bir deklarasyona imza atacak, birlikte öğle yemeği yiyecek.

Papa Francis pazar günü akşam saatlerinde resmi temaslarını tamamlayarak Türkiye’den ayrılacak.

Barış meyveleri

Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda çarşamba günleri yapılan geleneksel kabul oturumu için toplanan binlerce inanana hitap eden Papa Francis, cuma günü başlayacak olan Türkiye ziyaretine de değinmişti.

"Bildiğiniz gibi Türkiye'ye, cumadan pazar gününe kadar sürecek bir apostolik seyahat gerçekleştireceğim" diye sözlerine başlayan Papa, "Hepinizi, Petrus'un (Pietro), kardeşi Andreas'a (Andrea) yapacağı bu ziyaretin barış meyveleri, samimi dinlerarası diyalog ve Türk milletiyle yakınlık getirmesi için dua etmeye davet ediyorum" diye konuşmuştu.



Vatikan’dan 4. Ziyaret



Papa Francis Türkiye’ye gelen 4’üncü papa olacak. Vatikan’dan Türkiye’ye ilk ziyaret 25 Temmuz 1967‘de Papa 6. Paul tarafından gerçekleştirildi. Daha sonra Türkiye’ye gelen papalar ziyaret için aynı tarihleri tercih etti. 1979 yılında Papa 2. Jean Paul ve 2006 ‘da 16. Benediktus Türkiye’yi 28-30 Kasım arasında ziyaret etti. Papa Francesko da Türkiye ziyareti için 28-30 Kasım arasını tercih ederken Ankara ve İstanbul’da temaslarda bulunacak.