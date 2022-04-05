Paolo Rondelli, dünyanın ilk kendini açıkça LGBT+ olarak tanımlayan devlet başkanı oldu

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Dünyanın en eski cumhuriyeti olan San Marino, kendini açıkça LGBT+ olarak tanımlayan bir siyasetçiyi devlet başkanı olarak seçen ilk ülke oldu.

İtalya'nın kuzeybatısındaki Emilia Romagna bölgesi sınırları içindeki mikro devlet San Marino'nun iki devlet başkanından biri seçilen Paolo Rondelli, daha önce milletvekilliği ve büyükelçilik gibi önemli görevlerde bulunurken, aynı zamanda ülkenin en tanınan LGBT+ hakları aktivistlerinden biriydi.

San Marino'da 2004 yılına kadar eşcinsellik, hapis cezasına tabi tutuluyordu. Ülke, 2016 yılında eşcinsel çiftlere yasa önünde tanınma hakkı verdi ve geçen sene kürtajı yasallaştırdı.

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ve Sırbistan Başbakanı Ana Brnabić, kendini açıkça LGBT+ olarak tanımlayan ilk hükümet liderleri olsa da; Rondelli ilk devlet başkanı oldu.