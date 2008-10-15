Paolo, ağabeyi için forma hazırlatıyor



Napoli kaptanı Paolo Cannavaro, cumartesi günü oynayacakları Juventus maçını sabırsızlıkla beklerken, gelecek yıl ağabeyi ile birlikte oynamak istediğini söyledi.



Real Madrid’de mi kalacağı, yoksa memleketi Napoli’ye mi döneceğiyle ilgili dedikodular, son günlerde Fabio Cannavaro için sıkça basında yer alıyor.



Bu spekülasyonlara Fabio’nun kardeşi Paolo da katıldı. Napolili oyuncu Sky Sport’a şunları söyledi: “Gelecek yıl sanırım benim formamın arkasında sadece Paolo yazacak. Bunu sportif direktörümüz Pierpaolo Marino’ya danışacağım”