T24 LogoT24 Logo
Spor

Paolo, ağabeyi için forma hazırlatıyor

Napoli kaptanı Paolo Cannavaro, cumartesi günü oynayacakları Juventus maçını sabırsızlıkla beklerken, gelecek yıl ağabeyi ile birlikte oynamak istediğini söyledi.

15 Ekim 2008 03:00


Napoli kaptanı Paolo Cannavaro, cumartesi günü oynayacakları Juventus maçını sabırsızlıkla beklerken, gelecek yıl ağabeyi ile birlikte oynamak istediğini söyledi. 

Real Madrid’de mi kalacağı, yoksa memleketi Napoli’ye mi döneceğiyle ilgili dedikodular, son günlerde Fabio Cannavaro için sıkça basında yer alıyor.

Bu spekülasyonlara Fabio’nun kardeşi Paolo da katıldı. Napolili oyuncu Sky Sport’a şunları söyledi: “Gelecek yıl sanırım benim formamın arkasında sadece Paolo yazacak. Bunu sportif direktörümüz Pierpaolo Marino’ya danışacağım”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24