PAOK'un internet sitesi çökertildi

T24- Geçtiğimiz Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Fenerbahçe’nin rakibi Yunan PAOK takımıydı. Karşılaşmada 1-1 lik beraberlikle Fenerbahçe elendi, PAOK ise grupta kalmayı başarmıştı.



Aynı gece PAOK’lu taraftarlar ülkelerine dönerken, Türk Polisine taş atmış, Fenerbahçe bayraklarını ezmiş ve basın mensuplarına saldırmıştı. Henüz bu olaylar yatışmadan, taraftarlar web sitelerinde de galibiyetin verdiği şaşkınlıkla Ayasofya’ya haç dikilmiş bir animasyon yayınladılar. PAOK'lu taraftarların web sitelerinde yer alan animasyon Türklerin ve müslümanların tepkisine neden oldu. Animasyonda, Ayasofya’ya haç dikilmiş ardından da 4 minare teker teker yıkılıyordu.



Yunanlı taraftarlar son olarak Fenerbahçeli futbolculara dansöz kıyafeti giydirip açılış sayfasına koyunca işler iyice çığrından çıktı.



TOKAT GİBİ CEVAP

Hürriyet'in haberine göre, Akıncılar adlı Hacker grubu bu gelişmelerden sonra paokmedia sitesini çökertti.



Yayınlanan küstah Ayasofya videosundan sonra minareleri yeniden dikilmiş bir Ayasofya fotoğrafı ve Atatürk'ün selam veren bir fotoğrafı ile cevap verildi. Sayfada ayrıca "Siz Ayasofya'yı yıkamazsınız ama biz sanalı başınıza yıkarız" ifadesi Türkçe, İngilizce ve Yunanca olarak yayınlandı. Bu hack olayından sonra PAOK taraftarı Fenerbahçe ile ilgili bütün küçük düşürücü haberleri sitesinden sildi.