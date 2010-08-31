T24 LogoT24 Logo
Spor

PAOK'un internet sitesi çökertildi

Fenerbahçe ile dalga geçen PAOK taraftarının sitesi çökertildi.

31 Ağustos 2010 03:00

T24- Geçtiğimiz Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Fenerbahçe’nin rakibi Yunan PAOK takımıydı. Karşılaşmada 1-1 lik beraberlikle Fenerbahçe elendi, PAOK ise grupta kalmayı başarmıştı.


Aynı gece PAOK’lu taraftarlar ülkelerine dönerken, Türk Polisine taş atmış, Fenerbahçe bayraklarını ezmiş ve basın mensuplarına saldırmıştı. Henüz bu olaylar yatışmadan, taraftarlar web sitelerinde de galibiyetin verdiği şaşkınlıkla Ayasofya’ya haç dikilmiş bir animasyon yayınladılar. PAOK'lu taraftarların web sitelerinde yer alan animasyon Türklerin ve müslümanların  tepkisine neden oldu. Animasyonda, Ayasofya’ya haç dikilmiş ardından da 4 minare teker teker yıkılıyordu.


Yunanlı taraftarlar son olarak Fenerbahçeli futbolculara dansöz kıyafeti giydirip açılış sayfasına koyunca işler iyice çığrından çıktı.


TOKAT GİBİ CEVAP

Hürriyet'in haberine göre, Akıncılar adlı Hacker grubu bu gelişmelerden sonra paokmedia sitesini çökertti.


Yayınlanan küstah Ayasofya videosundan sonra minareleri yeniden dikilmiş bir Ayasofya fotoğrafı ve Atatürk'ün selam veren bir fotoğrafı ile cevap verildi. Sayfada ayrıca "Siz Ayasofya'yı yıkamazsınız ama biz sanalı başınıza yıkarız" ifadesi Türkçe, İngilizce ve Yunanca olarak yayınlandı. Bu hack olayından sonra PAOK taraftarı Fenerbahçe ile ilgili bütün küçük düşürücü haberleri sitesinden sildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24