PAOK'lular Fenerbahçe bayrağını çiğnedi

T24- UEFA Avrupa Ligi Fenarbahçe-Paok Play Off ikinci maçını izlemek için Yunanistan'ın Selanik kentinden çok sayıda Paok taraftarı İpsala Sınır Kapısı'nı kullanarak otobüslerle Türkiye'ye geldi. Burada sloganlar atan bazı PAOK taraftarları Fenarbahçe bayrağını çiğnediler ve üzerinde dans ettiler. Geçen hafta Selanikte oynanan karşılaşmayı PAOK 1-0 kazanmıştı.



Bugünkü rövanş karşılaşması için takımlarına destek vermek isteyen çok sayıda PAOK taraftarları gruplar halinde otobüslerle Selanik'ten yola çıktılar ve 450 kilometrelik yolculuğun ardından Yunanistan tarafındaki Kipi Sınır Kapısı'nı kullanarak Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptılar. Burada polis ve gümrük ekipleri taraftarlara kolaylık gösterdi ve pasaport işlemlerini hızlı bir şekilde yaptı. İşlemlerin yapıldığı sırada otobüsten inen taraftarlar gümrük sahası içinde takımlarının ve Yunanistan'ın bayraklarını açarak, çeşitli sloganlar attılar. Çok miktarda içki de tüketen taraftarlardan bazıları ellerindeki Fenerbahçe bayrağını yere atıp çiğnediler ve üzerinde zıplayarak dans ettiler ve son oluruk formaları ateşe verdiler. Bazı PAOK taraftarlarının ise Beşiktaş forması giymesi dikkat çekti.

Yunanistan'dan 50 otobüs ile yola çıktığı öğrenilen taraftar grupları, işlemlerinin ardından polis ve jandarma eskortu eşliğinde 15'erli otobüsler halinde İstanbul'a hareket etti. Taraftarların İstanbul'da bir süre Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bekletileceği, maç saatine yakın Kadıköy'deki Şükrü Saraçoğlu Stadına götüreleceği belirtildi.