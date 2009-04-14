Paok rahat kazanır

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Andaç Şenyurt Basketbol Kuponu

711 Kolossos R. - Paok(6.5h) 2

715 Panionios - Aris(4.5h) 2

716 Maroussi - Aek(9.5h) 1

744 Virtus - Siena(TS:160.5) ALT



711 Kolossos R. - Paok (h)

15.04.2009 15:00



Bu maçta evinde pek başarılı olmayan Kolossos ile deplasman fakiri Paok karşılaşıyor.İki takımda playoffda kalabilmek için bu maça büyük önem veriyorlar.35 er puanlı iki takımdan Paok ilk maçı 25 sayı fark ile kazanmasını bilmişti.Bu maçta Paok u hele hele 6.5 sayı handikaplı Paok u çok şanslı görüyorum.Haftaiçinin bankosudur.



713 Panathinaikos - Kavala (h)

15.04.2009 17:00



Evinde kayıpsız Pana , deplasman fakiri ve hala playoff mücadelesi veren Kavala ile karşılaşıyor.Bu maçı kesin favori pana kazanacaktır.Fakat asıl irdelenmesi gereken konu 25 sayı fark olurmu sorusu.Bunu kazanılan maçların skorlarına bakarak tahmin edeceğiz.İlk maçlarında Pana deplasmanda 39 sayı ile kazanmış.Toplamda kazandığı 20 maçın 11 ini 20den fazla sayı ile kazanmış.Bunu kendi evinde kazandıklarına endeksleyince 12 maçın 7 si 24 sayı üstü fark ile kazanılmış.Ama bütün bunlara rağmen Kavalanın deplasman karnesi hiç bir maçta 24 sayı üstü fark yediğini göstermiyor.Bu maçın 25 sayı fark ile biteceğini zannetmiyorum.





715 Panionios - Aris (h)

15.04.2009 18:00



Haftanın zevkli mücadelesi olacağı kanısında olduğum bu maçta evinde çok güçlü Panionios lig 3. cüsü Aris ile karşılaşacak.Form durumlarına bakarak Arisin kazanmaya çok yakın olduğunu görüyorum.5 sayı farkı Panioniosun değil de Aris in yakalayacağını tahmin ediyorum.





716 Maroussi - Aek (h)

15.04.2009 20:00



Form durumu iyi Maroussi deplasmanda rakibini 9 sayı fark ile yenmişti.Olası playoff eşleşmesinde avantaj için Aek in bu maçı en az 10 sayı fark ile kazanması gerekiyor ki neredeyse imakansız.Maroussi evindeki 12 maçın 8 ini alırken bunlarda hep 10 sayıdan fazla farkı görmüş.Bu maçta da bu handikapı aşacaktır.





717 Fortitudo - Montegranaro (h)

15.04.2009 21:30



İki formsuz ekibin ilk maçı 91-89 Fortitudo nun galibiyeti ile sonuçlanmıştı.Evinde 12 maçın 5 ini alabilen Fortitudo 71 sayı atıp 73 sayı yemiş.Deplasman takımı ise 73 atıp 85 sayı yemiş.Montegranaro nun daha etkin oynayacağını düşünerek bu maçta deplasman takımını ve üst tercihini daha şanslı görüyorum.





743 Bilbao - Murcia (h)

16.04.2009 21:15



Ligde playoffa kalabilmek için hiç maç kaybetmemesi gereken Bilboa ile ligin son sıralarında kalan Murcia karşılaşıyor.İlk maçlarında skor deplasman ekibi Bilboa nın lehine 82-67 idi.Bilboa evindeki 13 maçın 8 inde gülen taraf olurken bunların sadece 3 ünde 10 sayılık fark tutabilmiş.Murcia ise 13 deplasman maçından 2 galibiyet çıkarabilmiş.Kaybettiği maçlarda büyük farklar yemiş.Evinde 79 sayı atıp 73 sayı yiyen Bilboa ya karşılık Murcia deplasmanlarda 73 atıp 85 yiyor.Bu karşılaşmada 155 sayı olmayacaktır.





744 Virtus Bologna (h) - Siena

16.04.2009 21:30



İki güçlü ekip haftanın en zevkli maçına çıkacaklar.Bu maçta evindeki ortalama skor 153 olan Virtus ile deplasmanda ortalama skor 156 olan Siena 161 sayılık bir skor çıkaramazlar.Alt tercihi yerinde olacaktır.



745 Tau Ceramica - Valencia (h)

16.04.2009 21:30



Ligde lider Tau , 7. Valencia yı ağarlıyor.Evinde mutlak favori Tau 93 atıp 73 yiyor.(166 sayı) Valencia ise sayı sıkıntısı çekiyor.71 sayı atması Valencia ya yetmeyecektir.İlk maçta evinde 18 sayı ile yenilen Valencia bu maçı da en az 11 sayı fark ile kaybedecektir.

