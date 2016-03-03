PAOK-Olympiakos maçı çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı

Yunanistan Kupası Yarı Finali'nde oynanan PAOK - Olympiakos maçı tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kaldı.

Toumba Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip Olympiakos'un 2 - 1'lik üstünlüğü devam ederken, hakemin kararını beğenmeyen PAOKlu taraftarlar tribünlerde yakılan çok sayıda meşaleyi sahaya attı. Tribünlereki olaylar üzerine hame maçı durdur. PAOKlu taraftarların hakeme olan öfkesi dinmeyince yüzlerce PAOKlu taraftar sahaya girdi. Taraftarların sahaya girdiği anda bir PAOK taraftarının attığı su şişesi, Olympiakos Teknik Direktörü Marco Silva'nın sırtına isabet aldı.

Polisin taraftarlara müdahalesi ile taraftar tribünlere geri gönderilirken hakem maçı tatil etti.