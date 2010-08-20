-PAOK: 1 - FENERBAHÇE: 0 (İLK YARI) SELANİK (A.A) - 19.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi play off ilk tur maçında Fenerbahçe, PAOK karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. Selanik deplasmanından avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek isteyen Fenerbahçe, rakip taraftarın yoğun baskısı altında çıktığı maçta, ilk yarıda istediği pozisyonları yakalayamadı. Maçın 19. dakikasında 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, PAOK'un sol kanattan Lino ve Vierinha ile geliştirdiği ataklarda kalesinde tehlikeler yaşadı. Maçın 45. dakikasında Gökhan Gönül, çizgiden çıkardığı topla farkın 2'ye çıkmasını engellerken, Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 geride girdi. Sahasında, stadı dolduran ateşli taraftarlarının büyük desteğiyle maça başlayan PAOK, ileride Salpingidis ve Muslimovic ile gol ararken, ilk önemli gol pozisyonunda aradığı gole Vierinha ile ulaştı. 19. dakikada Vierinha'nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçen Yunan temsilcisi, bu dakikadan sonra yan toplarda Fenerbahçe kalesinde tehlikeler yarattı. Maçın 28. dakikasında Salpingidis ile önemli bir gol pozisyonundan yararlanamayan PAOK, 45. dakikada ise Muslimovic'in vuruşunda topu Gökhan Gönül çizgiden çıkarınca, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 4. dakikada Alex'in soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde arka direkte topa yükselen Lugano'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 17. dakikada ceza yayı üzerinde Semih ile paslaşan Mehmet Topuz'un sert şutunda, top yandan auta çıktı. 19. dakikada sağdan Boussaidi'nin ortasında, ön direkte Andre Santos'un kafasından seken topu ceza alanı içinde sol çaprazda önünde bulan Vierinha, gelişine sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0 22. dakikada Andre Santos'un ceza alanı dışından sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Kresic'den dönen topu ceza alanının hemen dışında sağ tarafta kontrol eden Mehmet Topuz'un ortasında savunma topu uzaklaştırdı. 26. dakikada orta sahadan Pablo Garcia'nın uzun pasında ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Vierinha'nın aşırtma vuruşunda, top farklı bir şekilde üstten auta çıktı. 28. dakikada Lino'nun soldan ortasında, ön direkte müsait durumda bulunan Salpingidis topu dokunamayınca, meşin yuvarlak taca kadar gitti. 45. dakikada sağdan Salpingidis'in kullandığı serbest vuruşta, savunmanın arkasında ceza alanı içinde topla buluşan Muslimovic, sağ çaprazda kaleci Volkan Demirel ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, kaleciyi geçen topu direğin dibinde çizgiden çıkaran Gökhan Gönül, farkın 2'ye çıkmasını engelledi. Sarı-lacivertli futbolcular, bu pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle hakeme itiraz ettiler. PAOK, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Stat: Toumba Hakemler: Manuel Grafe, Volker Wezel, Markus Haecker (Almanya) PAOK: Kresic, Boussaidi, Contreras, Malezas, Lino, Pablo Garcia, Vitolo, Vierinha, Ivic, Salpingidis, Muslimovic Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Lugano, İlhan, Andre Santos, Mehmet Topuz, Cristian, Selçuk, Caner, Alex, Semih Gol: Dk. 19 Vierinha (PAOK) Sarı Kartlar: Dk. 5 Caner, Dk. 27 Semih, Dk. 41 Lugano (Fenerbahçe)