Panzerler'e Sırp darbesi 1-0

T24 - Almanya, ikinci yarının tamamını 10 kişi oynadığı ve penaltı kaçırdığı Dünya Kupası finalleri D Grubu'ndaki ikinci maçında Sırbistan'a 1-0 yenildi.



Güney Afrika'daki ilk maçında Avustralya'yı 4-0 yenerken sergilediği futbolla beğeni toplayan Almanya, ikinci maçında Sırbistan'a yenildi.



Sırbistan, ilk yarının sonlarına doğru Miroslav Klose'nin atılmasıyla 10 kişi kalan Almanya 38. dakikada Jovanovic'in golüne engel olamadı.



İki takımın birer şutunun direkten döndüğü Port Elizabeth'teki karşılaşmada Almanya ikinci yarıda Lukas Podolski ile bir penaltıdan yararlanamadı



İlk maçını kaybeden Sırbistan bu galibiyetle puanını üçe yükseltti, Almanya üç puanda kaldı.



Net gol pozisyonun neredeyse hiç yaşanmadığı ilk yarıya damgasını vuran isim Alberto Undiano oldu.



Devrenin sonlarına doğru Almanya'dan Miroslav Klose'yi atan İspanyol hakem, altı kez de sarı kartına başvurdu.



Almanya, 37. dakikada Klose'nin Stankovic'e yaptığı faul sonrası ikinci sarıda kırmızı kartla atılmasından bir dakika sonra kalesinde golü gördü.



Sağdan sıfıra inen Krasic'i arka direğe ortasında Zigic'in indirdiği topu altıpas içinde Jovanovic ağlara gönderdi.



Son dakikada Sırbistan kalecisi Stojkovic'in yumrukladığı topu ceza sahası içinde önünde bulan Khedira'nın sert şutunda top üst direkten geri geldi.







54. dakikada Müller'in ceza sahasının hemen dışında çektiği şutta top kaleci Stojkovic'in göğsünden döndü.



Eksik olmasına rağmen ikinci yarıda daha etkili bir futbol sergileyen Almanya 57. dakikada gole yaklaştı. Mesut'un harika pasında soldan ceza alanına giren Podolski'nin vuruşu az farkla auta gitti. İki dakika sonra Podolski aynı yerden vurdu, top yan ağlarda kaldı.



Almanya'nın müthiş baskısı 60. dakikada penaltı getirdi. Vidic'in topu eliyle oynaması sonucu kazanılan penaltıyı Podolski kullandı, Stojkovic soluna giden topu yatarak çıkardı.



67. dakikada soldan ceza alanına giren Krasic iki kişiyi çalımladı, pasını verdiği Jovanovic'in şutunda top direkten döndü.



Almanya teknik direktörü Joachim Löw son 20 dakikaya girerken Mesut ve Müller'in yerine Cacau ve Marin'i sahaya sürdü.



84. dakikada Podolski'nin ceza sahasına girmeden sol çaprazdan çektiği şutta top uzak direğin yanından dışarı gitti.





Almanya: Neuer, Friedrich, Mertesacker, Lahm, Badstuber (77 Gomez), Khedira, Schweinsteiger, Mesut Özil (70 Cacau), Müller (70 Marin), Podolski, Klose



Sırbistan: Stojkovic, Kolarov, Ivanovic, Vidic, Subotic, Krasic, Stankovic, Kuzmanovic (75 Petrovic), Jovanovic (79 Lazovic), Ninkovic (70 Kacar), Zigic.



Gol: 38 Jovanovic



Kırmızı kart: 37 Klose



Sarı kartlar: Kolarov, Ivanovic, Klose, Khedira, Lahm, Klose, Subotic, Vidic, Schweinsteiger



Hakem: Alberto Undiano (İspanya)



Stat: Nelson Mandela Bay







