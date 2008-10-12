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Spor

Panzerler Rusya'yı devirdi

Dünya Kupası Elemeleri 4. Grup mücadelesinde karşı karşıya gelen Almanya ve Rusya'dan gülen taraf Almanya oldu.

12 Ekim 2008 03:00


Dünya Kupası Elemeleri 4. Grup mücadelesinde karşı karşıya gelen Almanya ve Rusya'dan gülen taraf Almanya oldu.

Gecenin en zorlu mücedelelerinden biri olan maçta Almanya, Avrupa Şampiyonası'nın flaş ekiplerinden Rusya'yı konuk etti.

Zorlu geçmesi beklenen maçta Podolski Almanya'yı 9. dakikada attığı golle öne geçirdi. Golün ardından rahatlayan Almanlar, elemelerde ilk iki maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen kaptanları Ballack'ın 28. dakikada attığı golle daha da rahatladı. İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca Almanya ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda puan almak için riske giren Rusya, daha atak oynayan taraftı. Almanya ise daha çok uzun toplarla etkili olmaya çalıştı. Arshavin'in ikinci yarının başında 51. dakikada attığı gol Rusları ümitlendirsede Almanya güçlü rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Almanya bu skorla puanını 7'ye çıkarttı ve liderlik koltuğuna tekrar oturdu. Rusya ise 3 puanda kalarak 4. sırada kaldı.

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