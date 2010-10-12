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Spor

''PANZERLER'' İLK ANTRENMANINI YAPTI ASTANA (A.A)

12 Ekim 2010 00:55

-''PANZERLER'' İLK ANTRENMANINI YAPTI ASTANA (A.A) - 11.10.2010 - Almanya (A) Milli Futbol Takımı, Kazakistan ile yapacağı 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu maçı için başkent Astana'ya geldi. ''Panzerler'' akşam saatlerinde geldiği Astana'da, kamp yaptıkları Rixsos President Otel'de bir süre dinlendikten sonra Astana Arena Stadı'nda ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Türkiye maçında attığı golle gündemde yer alan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil de antrenmana katıldı.  Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Özil'in büyük bir ihtimalle yarın akşam Kazakistan'a karşı forma giyeceğini açıkladı. Dizinden rahatsızlığı bulunan Mesut, Türkiye ile oynanan maçtan bu yana takımla birlikte antrenmanlara katılmıyordu. Kazakistan maçının zorlu geçeceği tahmininde bulunan Löw, rakiplerinin, Azerbaycan'a nazaran daha kuvvetli olduğunu belirterek, ''Kazakistan karşısına, Türkiye maçının ilk 11'inde fazla bir değişiklik yapmadan çıkacağız'' dedi. Kazakistan ile Almanya arasında oynanacak karşılaşmada, her iki ülkenin muhtemel ilk 11'leri ise şöyle: Kazakistan: 1-Andrei Sidelnikov, 14-Mikhail Rozhkov, 4-Renat Abdulin, 16-Aleksei Popov, 3-Aleksandr Kirov, 13-Azat Nurgaliyev, 2-Kazbek Geteriyev, 7-Evgeni Averchenko, 15-Genrikh Shmidtgal, 10-Nurbol Zhumaskaliyev, 11-Sergei Khizhnichenko. Almanya: 1-Manuel Neuer, 16-Philipp Lahm, 17-Per Mertesacker, 14-Holger Badstuber, 5-Heiko Westermann, 6-Sami Khedira, 18-Toni Kroos, 8-Mesut Özil, 10-Lukas Podolski, 13-Thomas Mueller, 11-Miroslav Klose.

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