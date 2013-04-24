Panzerler 'Barça'ladı

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçında Barcelona'yı Allianz Arena'da konuk eden Bayern Münih, rakibini 4-0'lık galibiyetle İspanya'ya gönderdi ve final için büyük bir avantaj sağladı.

Henüz 2. dakikada Bayern gole yaklaştı. Javi Martinez'in topuk pasıyla topla buluşan Robben, karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Valdes başarılıydı.

Bu pozisyonun ardından da ev sahibi Almanlar, daha istekliydi. 16. dakikada Lahm'ın ceza sahası dışından vuruşunda, top Pique'den döndü. Bu pozisyonda Bayern Münihli oyuncuların ve tribünlerin, elle oynama iddiasıyla yoğun bir penaltı itirazı vardı.

Bunaltıcı Bayern Münih baskısı, 25. dakikada sonuç verdi. Kullanılan köşe vuruşunda Barcelona savunması, topu uzaklaştıramadı. Robben'in ortasında ise savunmadan çıkan Dante, kafayla indirdi. Topun indiği noktaya çok iyi hareketlenen Thomas Müller, kafayla Valdes'i avladı ve takımını Allianz

Golden hemen sonra toparlanan Barcelona, 29'da beraberliğe yaklaştı. Sağ taraftan Pedro'nun ortasında arka direğe giden topa, son anda dokunan Dante oldu. Eğer Brezilyalı savunmacı dokunmasaydı, Messi'nin golü atması içten bile değildi.

Mücadelenin ilk yarısının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Bayern Münih, Barcelona karşısında 1-0 üstün olarak soyunma odasına gitti.

İkinci yarının başında yine bir kornerden sonra Bayern Münih golü geldi. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşuna arka direkte iyi yükselen Müller, kale sahasındaki Mario Gomez'e indirdi. Gomez de boş kaleye golü yaptı ve takımını Barcelona karşısında 2-0 öne geçirdi.

Bayern, bulduğu 2. golün ardından Barcelona karşısında çok üstündü. Tribünlerin de yoğun desteğini arkasına alan Almanlar, Müller ve Robben'le 3. gole de yaklaştı.

Fırtınayı savuşturan Barcelona, dakikalar ilerledikçe tempoyu düşürerek kontrolü eline aldı. Ancak İspanyollar, baskı kurdukları bir anda yedikleri kontra atak golüyle 3-0 yenik duruma düştüler.

Arjen Robben, ceza sahasına sağ taraftan girdi ve dar açıdan karşı karşıya kaldı. Sol ayağıyla uzak direğe iyi vuran Hollandalı, takımını 72'inci dakikada 3-0 öne geçirdi. Gol pozisyonunda Müller'in Alba'ya yaptığı hareketin ardından faul itirazları da vardı.

Barcelona, 3. golden sonra tamamen oyundan düştü. 82'de sol kanattan gelen Bayern atağında Ribery, Alaba'yı savunmanın arkasına kaçırdı. Alaba'nın ortasında da Müller, takımını Allianz Arena'da 4-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Son yılların en formda takımlarından Barcelona karşısında 4-0'ı yakalayan Bayern Münih, maçın kalan dakikalarında bu zaferin tadını çıkardı. Sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Alman ekibi, final kapısını sonuna kadar açtı.