Panzer'in rotası çeyrek final!

Euro 2012 B Grubu 3. maçında Almanya, zorlu rakibi Danimarka'yı Podolski ve Bender'in golleriyle 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Grubunu 9 puanla lider tamamlayan Panzerler çeyrek finalde Yunanistan'ın rakibi oldu.

Almanya karşılaşmaya Neuer, Hummels, Badstuber, Lahm, Khedira, Schweinsteiger, Mesut Özil, Müller, Bender, Podolski ve Gomez 11'iyle başlarken Danimarka ise Andersen, Kjaer, Agger, S.Poulsen, Jacobsen, Kvist, Eriksen, J.Poulsen, Zimling, Krohn-Dehli, Bendtner 11'iyle sahadaki yerini aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Panzerler ilk tehlike atağını 2. dakikada Müller ile gerçekleştirdi. Almanya'nın sol kanattan geliştirdiği atakta Khedira ortasını yaptı. Arka tarafta topla buluşan Müller'in vuruşu üstten auta gitti. İlk dakikadan itibaren Danimarka kalesini adeta ablukaya alan Almanya Müller ile bir kez daha gole çok yaklaştı. Mesut Özil'in ceza sahası içindeki pasında altıpasta topla buluşan Müller'in vuruşu etkisiz olunca kaleci Andersen mutlak bir gol pozisyonunda Almanlar'a geçit vermedi.

Almanya kalesine gitmekte zorlanan Danimarka, 19. dakikada kalesinde golü gördü. Almanya'da sahne çıkan isim Podolski oldu. Almanya'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Müller'in ceza sahası içine gönderdiği topu Gomez ıskaladı ancak Podolski affetmedi ve vuruşunda topu ağlara gönderdi:1-0.

Kalesinde golü gördükten sonra Almanya kalesine yüklenen Danimarka 5 dakika sonra Kron-Dehli ile beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda altı pas üzerine indirilen topa Kron-Dehli kafayı vurdu takımını 1-1'lik beraberliğe taşıdı.

Galibiyet golü için Danimarka kalesine yüklenen Almanya yakaladığı pozisyonları değerlendirmedi.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca iki takımda soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarıya her iki takımda kontrollü başlarken Almanya hazırlık pasları yaparak Danimarka kalesine yüklenmeye başladı. Diğer maçtan gelen sonuca göre oyununu şekillendiren Danimarka ikinci yarının ilk dakikalarında ki durgunluğunu atarak yavaş yavaş Almanya kalesine yüklenmeye başladı.

Danimarka forvetlerine gol şansı tanımayan Alman savunması bu başarısını forvet hattında da göstererek 80. dakikada bir kez daha öne geçti. Danimarka'nın savunmadan az adamla yakalandığı pozisyonda Mesut Özil'in ceza sahası içine yerden gönderdiği topu Bender uzak direkte tamamladı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda gol için Almanya kalesine yüklenen Danimarka aradığı golleri bir türlü bulamadı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Almanya, Danimarka'yı Podolski ve Bender'in golleriyle 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Grubunu 9 puanla lider tamamlayan Panzerler çeyrek finale adını yazdırarak favori olduğu EURO 2012'de grup maçlarında puan kaybı yaşamadı.

B GRUBU PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y AV P

--------------------------------------------------

1. Almanya 3 3 - - 5 2 3 9

2. Portekiz 3 2 0 1 5 4 1 6

3. Danimarka 3 1 0 2 4 5 -1 3

4. Hollanda 3 0 0 3 2 5 -3 0



DANİMARKA: 1 - ALMANYA: 2

Stat: Lviv (Lviv)

Hakemler: Carlos Velasco Carballo, Roberto Alonso Fernandez, Juan Carlos Yuste Jimenez (İspanya)

Danimarka: Andersen, Kjaer, Agger, Simon Poulsen, Jacobsen, Kvist, Eriksen, Jakob Poulsen (Dk. 82 Mikkelsen), Zimling (Dk. 79 Christian Poulsen), Krohn-Dehli, Bendtner

Almanya: Neuer, Hummels, Badstuber, Lahm, Khedira, Schweinsteiger, Mesut Özil, Thomas Müller (Dk. 84 Kross), Bender, Podolski (Dk. 64 Schürrle), Gomez (Dk. 74 Klose)

Goller: Dk. 19 Podolski, Dk. 80 Bender (Almanya), Dk. 24 Krohn-Dehli (Danimarka)