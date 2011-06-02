Panzere çıkınca, polisler hastanelik etii!

T24- Hopa’da çıkan olaylara yönelik Ankara’da gerçekleştirilen protestolar sırasında polis panzerinin üzerine çıkarken görüntülenen Halkevleri MYK üyesi Dilşat Aktaş’ın, eylemin ardından sivil polislerin ve Çevik Kuvvet ekiplerinin sert müdahalesiyle hastanelik olduğu ortaya çıktı. Hastanede hayati tehlikesi olduğu söylenen Aktaş'ın kırıklar bulunan kalça kemiğine platin takıldı.

Meriç Tafolar'ın Milliyet'te yayımlanan (2 Haziran 2011) haberi şöyle:







Hastaneye getirildiğinde, doktorlar tarafından “hayati tehlikesi ve felç riski” bulunduğu söylenen Aktaş, dün ameliyat edildi. Kalça kemiğinde kırıklar bulunduğu belirlenen Aktaş’a, platin takıldı. 6 ay “iş göremez“ raporu verilen Aktaş, polislerin panzere çıktıktan sonra kendisini takip ettiğini öne sürdü. Aktaş, sivil polislerin Kızılay civarında kendisine, “Gel bakalım buraya, o sen misin?” diye bağırdığını, 20 kadar polis tarafından dakikalarca dövüldüğünü ve vücudunun büyük bölümünde darp izleri olduğunu söyledi. Vatandaşların darp eden polisleri “Yeter artık” diye uyardığını duyduğunu söyleyen Aktaş, vatandaşların kendisini polisin elinden güçlükle kurtardığını ve bir taksiye bindirerek SSK Dışkapı Hastanesi’ne götürdüklerini kaydetti. Aktaş, polislerin intikam duygusuyla hareket ettiklerini belirterek, “Olay bitmişti. Ancak yine de beni takip ettiler. Yakaladıktan sonra da ellerinden güçlükle kurtarıldım” dedi.