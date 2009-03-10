Panzer taşlayan iki çocuk tutuklandı

Adana’da DTP'nin geçen cumartesi düzenlediği mitingde polis panzerini taşladıkları iddia edilen 2'si çocuk 4 kişi tutuklandı.



DTP'nin belediye başkan adaylarının tanıtımı için Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki Karasu kavşağında DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna'nın da katıldığı mitingde, önlem alan polis panzeri taşlanırken, 3 gazeteci de partili bir grubun saldırısına uğradı. Polis, panzeri taşladıkları iddiasıyla yaşları 17'den küçük M.Ö. ve İ.S. ile yaşları 18'den büyük Ömer Aybay ve Ömer Turan'ı gözaltına aldı.



Adliyeye sevkedilen ve haklarındaki suçlamayı kabul etmeyen 2'si çocuk 4 kişi nöbetçi Özel Yetkili mahkemece PKK örgütü üyeliği ve örgüt adına eylem yapmaktan tutuklandı.

