Panzer Çizmeyi ezdi !..

Şampiyonlar Ligi F Grubu üçüncü maçına namağlup çıkan Bayern Münih ile Fiorentina'nın mücadelesinde gülen taraf Alman ekibi oldu.



Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda oynadığı iki maçta dört puan toplayan Bayern Münih gruptaki liderliğini korumak ve turu geçme yolunda önemli bir adım atmak üzere Allianz Arena'da ağırladığı Fiorentina'yı devirmek istiyordu. Mor Menekşeler ise gruptaki iki maçta aldıkları beraberliklerin ardından grupta üçüncü sırada yer alıyordu. İtalyan ekibi bu maçtan da puan alarak bir üst tura çıkma konusundaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyordu.



Maça oldukça hızlı başlayan Bayern Münih henüz 5. dakikada Klose'nin ayağından gelen golle skoru 1-0'a getirdi. Bu golün ardından kendine gelen Fiorentina, oyuna ağırlığını koymaya başladı. Mor Menekşeler tam rakip kalede üst üste tehlikeler yaratmaya başlamıştı ki 25'te sahneye çıkan Schweinsteiger attığı golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarının kalan 20 dakikalık süresinde adeta oyunu rakip kaleye yığan Fiorentina yakaladığı şansları değerlendiremeyince 45 dakika, 2-0 Bayern Münih üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci yarının ilk 30 dakikasında iki taraf da karşılıklı olarak önemli tehlikeler yaratsalar da aradıkları golü bulamadılar. 75'ten sonra topun hakimiyetini eline alan Bayern, tempoyu düşürerek kalan sürelerde avantajını korumayı amaçlıyordu. Bu planında başarılı olan ev sahibi takım, 90'da Riberry'nin attığı golle maçın sonucunu ilan etti.



Bu galibiyetle Bayern puanını 7'ye çıkarırken bir üst tura en yakın takımlar arasındaki yerini aldı. Fiorentina ise 2 puanda ve üçüncü sırada kalarak işini daha da zorlaştırdı.



